Modna revija, kot je še ni bilo: Trump v zaporniškem kombinezonu, Putin z mavrično žensko obleko (FOTO)

Ste se kdaj vprašali, kako bi bili videti svetovni voditelji in pomembneži, če bi se v kreacijah najprestižnejših modnih oblikovalcev sprehodili po brvi? Najbrž ne, a zaradi umetne inteligence si zdaj takšno modno revijo lahko kljub temu ogledamo. Na njej kreacije Louisa Vuittona predstavljajo nihče drug kot Donald Trump, Joe Biden, Kim Džong Un, Vladimir Putin in Elon Musk. Program je pri izbiri oblačil upošteval osebnost posameznega modela in njegov življenjepis. Tako Trump, ki se je znašel v kazenskem postopku, denimo nosi oranžni pajac, ki močno spominja na zaporniškega, z vsakega zapestja pa mu bingljajo lisice. Ker pa to ni običajen zaporniški kombinezon, ga na predelu prsnega koša krasi logotip oblikovalca.

Severnokorejski diktator kot raper

Bidna, ki ima zadnja leta nekaj težav z zdravjem in ravnotežjem, si medtem umetna inteligenca predstavlja v invalidskem vozičku, ker je kot ameriški predsednik tudi poveljnik vojaških sil, pa ima na sebi obleko v kamuflažnih barvah in vzorcu. Ruski predsednik Putin bo najbrž še najmanj zadovoljen z izbiro oprave. To je namreč ženska obleka brez naramnic ali rokavov, potiskana je z logotipi prestižne modne znamke, a tudi mavričnih barv, ki med drugim krasijo zastave borcev za pravice skupnosti LGBTQ+, ki jih Putin sicer ne priznava. Severnokorejski diktator pa je predstavljen kot raper, ki se po modni brvi sprehaja v širokem oblačilu, ki še najbolj spominja na trenirko, okrog vratu pa mu visi ogromna zlata veriga s še večjim obeskom. Elona Muska si umetna inteligenca predstavlja kot športnika ali morda superjunaka, saj mu je namenila zgolj male črne kopalke, ki jih krasi velik X, kot se zdaj imenuje nekdanji twitter, še eno črko X pa čez njegov goli trup rišeta trakova.