Močan potres terjal najmanj 53 smrtnih žrtev, preživele iščejo (VIDEO in FOTO)

Območje Tibeta na jugozahodu Kitajske je davi prizadel močan potres z magnitudo 6,8, ki je povzročil obsežno gmotno škodo. Zaenkrat so potrdili najmanj 53 smrtnih žrtev in 62 poškodovanih.

Epicenter potresa je bil v okrožju Dingri blizu meje z Nepalom, in sicer na globini deset kilometrov. Potres, ki je območje stresel ob 9. uri po lokalnem času, je imel po podatkih kitajskega seizmološkega centra (CENC) magnitudo 6,8, po podatkih ameriškega seizmološkega urada (USGS) pa 7,1. Sledilo je že več močnejših popotresnih sunkov.

Najmočnejši v zadnjih petih letih

Po zadnjih podatkih regionalnih oblasti je v potresu umrlo najmanj 53 ljudi, še 62 je poškodovanih. Škodo je utrpelo tudi več kot 1000 hiš. Številne stavbe v bližini epicentra so se porušile. Pristojne službe trenutno še preučujejo obseg škode in število žrtev na severni strani Mount Everesta. Preventivno so evakuirali prebivalce bolj prizadetih naselij.

Na posnetkih s prizadetega območja je videti uničene stavbe in prebijanje reševalcev skozi ruševine.

Kitajski predsednik Xi Jinping je danes poudaril, da so zagnali obsežno reševalno akcijo, katere cilj je zmanjšati število žrtev in zagotoviti varnost prebivalcev.

Na visokogorskem območju je trenutno sicer minus osem stopinj Celzija, ponoči pa se bo živo srebro predvidoma spustilo do -18 stopinj. Pristojne oblasti so zato začele razdeljevati šotore in odeje.

Tresenje tal so čutili tudi v Nepalu in delih Indije, odkoder pa zaenkrat ne poročajo o posledicah. So se pa prebivalci nepalske prestolnice Katmandu v strahu zatekli na ulice.

Čeprav so potresi v regiji zaradi stika tektonskih plošč pogosti, je bil današnji potres najmočnejši, kar so jih zabeležili v radiju 200 kilometrov v zadnjih petih letih, so dodali pri CENC.