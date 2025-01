Močan potres pri sosedih: »Tresli so se postelja, miza in stene«

Danes zjutraj ob 5.02 so seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvaške zabeležili močan potres z epicentrom v bližini otoka Šolta, 22 kilometrov jugozahodno od Splita.

Magnituda potresa je bila 3,3 stopnje po Richterjevi lestvici, intenziteta v epicentru pa IV-V (štiri do pet) stopnje po EMS.

»Ropot in rahlo tresenje postelje,« je eno od pričevanj, ki jih je objavil Evropsko-mediteranski seizmološki center. »Močan hrup in rahlo vibriranje sta prebudila pse, bili so panični«, »Mislil sem, da je grmelo«, »Tresli sta se postelja, miza in stene,«.