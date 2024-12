Množična zastrupitev s hrano, trije ljudje umrli: poglejte, kaj so jedli (FOTO)

Desetine domačinov s Filipinov je poročalo o simptomih, kot so driska, bruhanje in bolečine v trebuhu, potem ko so pojedli golaž morske želve v obalnem mestu v pokrajini Maguindanao del Norte, so sporočili lokalni uradniki, piše BBC.

Čeprav je v skladu s filipinskimi zakoni o zaščiti okolja nezakonito loviti ali uživati morsko želvo, pa se v nekaterih skupnostih te živali še vedno jedo kot tradicionalna delicija.

Večina hospitaliziranih je bila že odpuščena iz bolnišnice, medtem ko so tri umrle osebe pokopali v skladu z lokalno tradicijo.

Nekatere kulture verjamejo, da meso in jajca morskih želv vsebujejo zdravilne lastnosti.

FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Lokalni svetnik Datu Mohamad Sinsuat Jr. je obljubil, da se »tak incident zastrupitve s hrano nikoli več ne bo ponovil« in pozval lokalne uradnike, naj zagotovijo izvajanje prepovedi lova na morske želve v regiji.

Večina vrst morskih želv je uvrščena med ogrožene, na Filipinih pa je nezakonito loviti, poškodovati ali ubiti katero koli izmed njih. Vendar pa v nekaterih kulturah lovijo morske želve zaradi mesa in jajc, za katera verjamejo, da imajo zdravilne lastnosti.

Leta 2013 se je 68 ljudi na Filipinih zbolelo in štirje umrli, potem ko so pojedli morsko želvo, ki so jo našli v bližini njihove vasi.

Morske želve, ki uživajo kontaminirane alge – vključno z njimi, ki se zdijo zdrave – so lahko strupene, ko so kuhane in pojedene.

Nekateri psi, mačke in kokoši, ki so jedli isto vrsto morske želve, so prav tako poginili, je za BBC povedala lokalna uradnica Irene Dillo. Dodala je, da oblasti preiskujejo vzrok smrti.

Morska želva je bila kuhana kot adobo, priljubljeno filipinsko jed, ki je sestavljena iz mesa in zelenjave, ki se duši v kisu in sojini omaki.