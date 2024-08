Množična zastrupitev otrok v hotelu, mamica Sandra zjutraj prejela klic

Srbski mediji poročajo, da se je minuli konec tedna v mestu Krupenj zastrupilo več otrok, ki so se tam mudili na nogometnih pripravah. Kot piše Kurir, je v nedeljo zgodaj zjutraj Sandra Ilić Petković prejela klic trenerja, ki jo je obvestil, da sta njena otroka v bolnišnici v Loznici.

Njen devetletni in trinajstletni sin sta bila v slabem stanju. Sandra je takoj odhitela v bolnišnico, kjer so ji povedali, da imata hude prebavne težave – bruhala sta tudi do 15-krat, imela hudo drisko in bolečine v trebuhu. »Rekli so mi, da je mnogim otrokom postalo slabo po večerji. Bruhali so v curkih, množično. Otroci so padali drug za drugim,« je povedala pretresena Sandra.

Več kot 50 otrok je po njenih besedah imelo resne simptome, med njimi tudi njena dva otroka, ki so ju morali nemudoma prepeljati v bolnišnico v Loznici. V kampu so bili otroci, stari med pet in 16 let. Sandra in drugi starši sumijo, da so se otroci zastrupili s hrano.

Trener: Hotel je smrdel po bruhanju in fekalijah

Otroci so v soboto za kosilo jedli paprikaš, ki naj bi bil zelo neokusen, za večerjo pa pico, na kateri naj bi bila pokvarjena salama, ki je bila, po besedah otrok, zelena. Trener Saša Komarov je za Kurir dejal, da je v noči na nedeljo okoli petnajst otrok nenadoma začelo bruhati.

»Začelo se je po sobah. Otroci so bruhali v curkih, niso mogli priti niti do stranišča. Hotel je bil poln smradu po bruhanju in fekalijah. Na neki točki sem vse otroke odpeljal iz hotela, posedli smo se na vrtne stole pred hotelom, a se je bruhanje nadaljevalo,« je povedal trener, ki je nekaj otrok peljal v zdravstveni dom v Krupnju, medtem ko je drugi trener ostal z ostalimi otroki, ki so prav tako kazali znake slabosti. Zjutraj so trenerji začeli klicati starše, naj pridejo po otroke. Tudi trenerju je postalo slabo. Sam sicer meni, da bi lahko bil za težave kriv virus, a kot poudarja, tega ne more z gotovostjo trditi, saj ni zdravnik.

Direktorica hotela sumi na virus

Direktorica hotela v Krupnju Milena Knežević pravi, da ne dvomi o kakovosti hrane, ki so jo otroci jedli v hotelu. »Naši dobavitelji so najbolj zanesljivi v državi. Če bi šlo za zastrupitev s hrano, bi bili vsi otroci bolni, a simptome je imelo le okoli 35 odstotkov otrok, in to ne istočasno. Po naših informacijah so nekateri imeli simptome že pred prihodom v hotel,« je povedala direktorica, ki prav tako sumi na virozo.

Zdravstvene ustanove zdaj čakajo na rezultate analiz, medtem ko je varuh človekovih pravic Zoran Pašalić sprožil postopek preverjanja zakonitosti in pravilnosti delovanja ministrstva za zdravje, sanitarne inšpekcije in Zavoda za javno zdravje Šabac.