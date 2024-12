Mlada mamica oslepela, ker je zdravniki niso jemali resno - izkazalo se je, da ima v glavi tumor

Tia Bradbury, 25-letna mama iz Crewa v Angliji, je utrpela popolno izgubo vida na levem očesu po večmesečnih opozorilnih simptomih, ki so jih zdravniki napačno pripisovali migrenam.

Njeno stanje so odkrili šele po dolgotrajnem pritisku na zdravstveno osebje, naj opravi preiskave. Kasneje se je izkazalo, da je bil vzrok za njene težave 3-centimetrski benigni možganski tumor.

Tia je že več mesecev trpela zaradi migren in trzanja očesa, vendar so zdravniki njene težave decembra lani označili za hemiplegične migrene, ne da bi opravili kakršno koli slikanje. Med nosečnostjo, ko je bila v 22. tednu, so se njeni simptomi še poslabšali – migrene so postale tako intenzivne, da več dni ni mogla vstati iz postelje ali govoriti.

Nemudoma poslana v bolnišnico

V aprilu 2024 se je Tia zbudila popolnoma slepa na levo oko in odšla k optiku. Tam je izvedela, da njeno oko sploh ne reagira na svetlobo, zato so jo nemudoma poslali v bolnišnico.

Simptomi, ki jih ne smete prezreti Benigni možganski tumorji običajno rastejo počasi in ne povzročajo takojšnjih simptomov. Ko pa se tumor povečuje in pritiska na možgane, lahko povzroči dolgotrajne glavobole, slabost, težave z vidom, epileptične napade ali osebnostne spremembe. Zdravniki svetujejo, da ob pojavu takšnih simptomov čim prej poiščete pomoč, saj lahko zgodnja diagnoza reši vaše življenje.

Kljub temu je morala vztrajati pri zahtevi za magnetno resonanco (MRI), saj so zdravniki še vedno menili, da gre le za migrene. Dva tedna kasneje so preiskave razkrile hitro rastoč tumor, ki je pritiskal na njen levi vidni živec in povzročil slepoto.

Vedela sem, da nekaj ni v redu«

Tia pravi, da so jo zaradi njene mladosti in spola zdravniki obravnavali, kot da pretirava. »Nihče ne bi smel trpeti tolikšne bolečine zaradi glavobola,« je dejala. Poleg migren je opazila tudi spremembe v svoji osebnosti, kot so razdražljivost, pomanjkanje veselja in odsotnost zanimanja za vsakdanje aktivnosti. »Bila sem povsem drugačna oseba, kar ni bilo normalno,« je dodala.

Vedela je, da je nekaj močno narobe. Simbolična fotografija. FOTO: Makhbubakhon Ismatova Getty Images

V maju 2024 je prestala 12-urno operacijo za odstranitev tumorja. Postopek je bil uspešen, njen vid se je povrnil, prav tako pa ni imela nobenih zapletov v nosečnosti – njen otrok se je rodil popolnoma zdrav.

Težak čas za družino

Operacija je močno vplivala na njeno družinsko življenje, še posebej na njeno dvoletno hčerko. Zaradi dolgega okrevanja ni mogla dvigovati hčerke ali se z njo igrati, kar je bilo zanjo izjemno težko. »Najbolj me je skrbelo, da bom izgubila čas z njo in svojim partnerjem. To je bila najhujša stvar,« je priznala.

Po operaciji se je Tia soočala z dodatnimi izzivi, kot je njen spremenjeni videz. »Imela sem polovico glave obrite in velik rez čez celo glavo. Bilo je šokantno, težko sem se privadila na to, kar sem videla v ogledalu,« je povedala.

Poziva k ozaveščenosti

Danes Tia nima več migren in pravi, da je njena izkušnja spremenila pogled na življenje. Zdaj druge spodbuja, naj poslušajo svoje telo in se zavzemajo za ustrezno zdravstveno oskrbo.

»Če bi odnehala in ne vztrajala pri preiskavah, me verjetno ne bi bilo več,« je dejala. Dodala je, da je pomembno, da se zdravnike opozori na resnost simptomov in da ne ignorirajo opozoril telesa.