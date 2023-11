Milijone ljudi ogroža smrtonosni virus: »Tako alarmantne situacije še nismo imeli«

Ko so posvojili mačjega mladiča, Madeline Wahl in njena družina iz Omahe niso niti slutili, da bosta zaradi tega ogrožena zdravje in življenja milijonov ljudi. Mucka so poimenovali Stanley, star je bil približno pet tednov in je tehtal komaj kilogram, ko je prišel v dom Wahlovih.

Še nikoli nismo imeli tako alarmantne situacije.

Toda po dveh dneh je prenehal jesti, v nekem trenutku so ga celo oživljali. Veterinar je opazil, da so njegove zenice različno velike, vendar ni bil prepričan, da gre za steklino. Naslednji dan je Stanley umrl.

Mucek je imel steklino

Rezultati testa, ki so prispeli po 48 urah, so potrdili, da ima Stanley steklino. Toda zaskrbljujoče je, da je sekvenciranje genov pokazalo, da je imel mucek virus stekline, ki je skupen rakunom, ki ga zahodno od Apalaškega gorovja še nikoli niso odkrili. Zdaj je vprašanje, kako je virus prečkal razdaljo 1400 kilometrov od kraja, kjer ta vrsta virusa stekline običajno kroži, piše Washington Post. »Moja prva misel je bila, da mora biti napaka,« je dejal Ryan Wallace, ki vodi skupino za epidemiologijo stekline pri Centru za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC).

Ogroženih sedem milijonov ljudi

CDC ocenjuje, da bi se virus širil v koncentričnih krogih 39 kilometrov na leto, zato bi se ta vrsta stekline razširila v več drugih okoliških zveznih držav, kar bi ogrozilo kar sedem milijonov prebivalcev. Štiri odmerke cepiva proti steklini bo tako prejelo okoli ducat ljudi, ki so bili v stiku z mačjim mladičem, ki jih je opraskal ali ugriznil. »Še nikoli nismo imeli tako alarmantne situacije,« je dejal Richard Chipman, koordinator nacionalnega programa ameriškega ministrstva za kmetijstvo proti steklini.

Še vedno pa ni jasno, kako se je Stanley okužil. Ena od možnosti je, da je virus dosegel območje Omahe brez vednosti oblasti in da je divja žival ugriznila mačjega mladiča. Toda bolj verjetno je, pravijo uradniki, da je mucka ali njegovo mamo ugriznil in okužil rakun v jugovzhodnih Združenih državah, kjer je virus genetsko najbolj podoben tistemu, ki so ga našli v Stanleyju.