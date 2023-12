Milijarder, ki mu je Hamar ubil hčer: Želim mir, a Hamasovi morajo umreti

Sedmega oktobra je tik pred zoro Danielle Waldman odplesala svoj zadnji ples. Tik preden je vzšlo sonce, se je s prijatelji pognala v beg, a njihov beg za življenje se je končal tragično. Nastal je celo kratek posnetek zadnjih trenutkov njihovega življenja.

Na posnetku je videti, kako je 24-letnica s prijatelji sedela na zadnjih sedežih avtomobila. Na posnetku se bežno nasmejijo, govorijo en preko drugega, videti pa je mogoče tudi modre zapestnice, ki so bile vstopnice na glasbeni festival Supernova. Čeprav so skušali ostati mirni, so bili na begu. Daniellin fant Noam Shai je bil za volanom in spraševal, ali želijo, da vozi hitro. »Vem, kako se to počne,« je dejal.

»Dobro bomo,« je dejala ena izmed potnic v vozilu in vpraša: »Vse je v redu, kajne?« Medtem je mogoče slišati še vprašanje, ali naj zavijejo levo ali desno, posnetek pa se nato konča.

Vozilo so le nekaj minut kasneje Hamasovi vojaki prerešetali z naboji. Noam Danielle in njuni prijatelji so bili skupaj z ostalimi 360 udeleženci festivala kruto ubiti.

Na ta dan je bilo ubitih 1200 Izraelcev. Med njimi so bili udeleženci festivala, tisti, ki so živeli blizu meje ali pa v kibucih. To naj bi bil največji poboj Judov po holokavstu. Večina izmed njih so bili civilisti. Po tem napadu se je začela vojna v Gazi, Izrael pa ima v mislih le eno, kako izkoreniniti Hamas. V tej vojni je bilo po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi ubitih 18.000 Palestincev, od tega kar 7300 otrok.

Daniellin oče Eyal, ki je stopil pred kamere televizijske hiše BBC, je dejal, da je bila neverjetno dekle, ki je oboževala ples in življenje. »Rada je imela ljudi, imela je ogromno prijateljev. Rada je deskala na snegu, se potapljala in se vozila z motorjem z Noamom.«

Ko je izvedel, da je izginila, se je nemudoma vrnil domov s poti po Indoneziji. Kljub temu, da je bil zračni prostor zaprt, je dobil dovoljenje za polet. S pomočjo lokacije njene pametne ure se je lotil iskalne akcije.

Na kraju dogodka je našel njen prerešetani avto, a v njem ni bilo Daniele. »Avto je bil poln krvi. Upal sem, da je ni v njem, da je ranjena, da ji je uspelo zbežati, da so jo ujeli za talko,« je dejal in dodal, da os dva dni kasneje našli njeno truplo.

»Vsega se je dotaknila z nasmehom. Nikomur ni želela nič slabega. Preprosto je rada počela dobre stvari, oni pa so jo ubili brez razloga,« je dejal. Eyal je še dejal, da verjame, da bi morali zamenjati vodstvo na obeh straneh in da bi morali v roku dveh do štirih let doseči mir, državi pa bi se morali naučiti živeti ena poleg druge. Še preden pride do tega, pa je prepričan, da bi morali umreti vsi hamasovci. »Vsak, ki je bil odgovoren in povezan s tem, kar se je zgodilo 7. oktobra mora biti eliminiran. Poskrbeli bomo za to. Vemo, kdo je prišel, kdo je posiljeval, kdo je klal. Imamo posnetke, imamo njihove številke. Vemo, kdo so. Lahko jih eliminiramo in mislim, da bomo eliminirali Hamas,« je še dejal.