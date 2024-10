Melania zagotavlja, da »Donald ni kot Hitler« (VIDEO)

Nekdanja prva dama ZDA Melania Trump, soproga predsedniškega kandidata republikancev Donalda Trumpa, je zavrnila kritike na račun svojega moža in obsodila primerjave med njim in nekdanjim voditeljem nacistične Nemčije Adolfom Hitlerjem, ki jih je označila za grozne.

»Donald ni kot Hitler. Vsi njegovi podporniki stojijo za njim, ker si želijo, da bi bila država uspešna, in vidimo, kakšno podporo ima,« je v Sloveniji rojena nekdanja prva dama ZDA dejala v intervjuju za televizijo Fox.

Primerjave med Trumpom in Hitlerjem je v zadnjem času med drugim spodbudil komentar nekdanjega vodje Trumpovega kabineta Johna Kellyja, ki je minuli teden za časnik New York Times dejal, da je Trump v preteklosti večkrat pohvalil nacističnega voditelja ter njegovo vojsko in generale.

Kelly je menil tudi, da njegov nekdanji šef »zagotovo spada v splošno opredelitev fašista«, za kar ga je na javnem dogodku v Pensilvaniji prejšnji teden označila tudi predsedniška kandidatka demokratske stranke Kamala Harris. Trump pa je v ponedeljek v nagovoru pred svojimi privrženci zanikal, da bi kdaj hvalil Hitlerja, in se označil za »nasprotno od nacista«.

Melania Trump je medtem v pogovoru za televizijo Fox znova potrdila tudi svojo podporo pravici do splava, ki jo je izrazila v nedavno izdani knjigi spominov. Povedala je še, da njenega moža to ni presenetilo.