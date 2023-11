Med otroki se je začela širiti pljučnica: »To smo pričakovali, odkar smo zaradi korone vse zaprli«

Danski zdravstveni uradniki so sporočili, da je bakterijska okužba, proti kateri so antibiotiki neuporabni, dosegla razsežnosti epidemije. Gre za istega patogena, ki so ga kitajske oblasti krivile za val pljučnice med otroki.

To zimo prizadetih več otrok

Zaradi tega na Kitajskem ponovno priporočajo zaščitne maske, danski strokovnjaki pa so razkrili, da se je število zabeleženih primerov v zadnjih petih tednih potrojilo in da bo to zimo prizadetih več otrok.

Hanne-Dorthe Emborg z danskega inštituta Statens Serum je opozorila, da pojav vnetij ni redek in da strokovnjaki že nekaj časa napovedujejo, da se bo njihovo število povečevalo. Na Danskem se kaj takega zgodi približno vsaka štiri leta, nazadnje pa se je zgodilo leta 2018, navaja Daily Mail.

»V zadnjih štirih letih je bilo število okužb izjemno nizko in zato ni nenavadno, da je zdaj prišlo do epidemije. To smo pravzaprav pričakovali, odkar smo zaprli državo zaradi koronavirusa,« je pojasnila.

»Obstaja skupina otrok, ki nima imunosti in lahko pričakujemo večje število okužb, kot smo jih imeli pred pandemijo,« je še dodala.

Kitajski zunanji minister Wang Yi je sicer zatrdil, da ni strahu pred poslabšanjem razmer. »To je zelo pogost pojav v mnogih državah in na Kitajskem je vse pod nadzorom« je dejal.