Med dekleti v Iranu vse več žrtev nasilja, nazadnje umrla 16-letna Asra Panahi

Nemiri v Iranu ne pojenjajo, policisti pa so po poročanju tamkajšnjih medijev čedalje nasilnejši: vse več je smrtnih žrtev med domnevno neukročenimi najstnicami, ki naj bi nasprotovale vladnemu režimu.

Med zadnjimi žrtvami naj bi bila 16-letna Asra Panahi, ki je umrla nasilne smrti med racijo v šoli. V Ardabilu so policisti vdrli v srednjo šolo in dijakinje prisilili, da so sodelovale pri dogodku, na katerem so morale opevati oblasti in peti himno.

Tiste, ki so si drznile nasprotovati ali celo vzklikati protivladna gesla, so aretirali ali hudo pretepli, poročajo tamkajšnji mediji, med njimi tudi Asro, ki so jo hudo poškodovano prepeljali v bolnišnico, a je tam pozneje umrla: po uradni različici naj bi jo izdalo srce, s katerim naj bi imela že dolgo težave, nekateri so poročali celo o samomoru.

Protestniki opozarjajo, da predstavniki oblasti ponujajo enake razlage za vse najstnice, ki so umrle po nasilnih obračunih, in da so tudi svojci pokojnih žrtve izsiljevanja in v strahu pred smrtjo ali nasilnim obračunom pogosto javno soglašajo s policijo.

Uradno naj bi tudi njo izdalo srce.

Od začetka protivladnih protestov je umrlo najmanj 23 deklet, poročajo Združeni narodi, številne so priprte, nekatere so zaradi neupoštevanja ukrepov in sodelovanja v protestih odpeljali celo v centre za duševno zdravje, za zapahi pa so tudi številni ravnatelji šol, ki so menda zavrnili sodelovanje z varnostnimi silami in moralno policijo.

Najhujši izbruhi so se začeli po smrti 22-letne Mahse Amini, ki jo je zaradi neustrezne nošnje naglavne rute sredi septembra prijela in domnevno usodno pretepla moralna policija. Tudi Mahsa naj bi sicer uradno umrla zaradi težav s srcem. Po še neuradnih podatkih naj bi oblasti okrutno pokončale tudi 17-letnega Abolfazija Adinezadeha, ki se je namesto k pouku podal na proteste v mestu Mashad, tam pa naj bi ga policija usodno ustrelila, s komaj metra razdalje, v predel ledvic in jeter.