Maori pokopali kralja in okronali kraljico (FOTO)

​Avtohtoni prebivalci Nove Zelandije so pokopali kralja Tuheitie Potatauja Te Wherowhera VII. in okronali njegovo naslednico, njegovo 27-letno hčer Ngo Wai hono i te po Paki. Novo kraljico je za osmega maorskega monarha izbral svet maorskih poglavarjev, sledila je razkošna slovesnost. Sedemindvajsetletnica je tako kot druga kraljica nasledila svojo babico Te Arikinui Dame Te Atairangikaahu.

Lani so protestirali proti vladnim načrtom za ukinitev politik, ki so okrepile pravice staroselcev.

Kralj je umrl prejšnji petek v starosti 69 let. Nova kraljica je zasedla izrezljan leseni prestol na zborovanju v Tûrangawaewae Marae, ki je sedež gibanja Kiingitanga ali maorskega kralja. Blagoslovili so jo z isto Biblijo, ki je bila uporabljena pri kronanju prvega maorskega kralja leta 1858, sedela pa je pred očetovo krsto, ovita v venec in ogrinjalo, medtem ko so pred pokopom potekale molitve in napevi. Flota izrezljanih vojnih kanujev, imenovanih waka, je nato kralja prepeljala proti njegovemu zadnjemu počivališču na maorski sveti gori Taupiri.

Generacijski premik

Imenovanje 27-letnice, ki je bilo za mnoge presenečenje, pomeni generacijski premik, ki ga po poročanju BBC mnogi vidijo tudi kot gesto obnove in pozitiven vpliv na mlajše pripadnike ljudstva. Nova kraljica ima magisterij iz maorskih kulturnih študij in poučuje kapa haka, ki je izraz za uprizoritvene umetnosti. Ples haka je seveda spremljal del slovesa od kralja, ki ga je kot voditelja, »čigar zavezanost Maorom in vsem Novozelandcem se je čutila po vsej državi,« označil tudi novozelandski predsednik vlade Christopher Luxon. Vendar se Luxon, ki ga nekateri obtožujejo protimaorskih stališč, ni udeležil pogreba.

Bojevniki na slovesnosti FOTO: Dj Mills/Afp

Lani je na tisoče protestnikov nasprotovalo vladnim načrtom za ukinitev politik, ki so okrepile pravice staroselcev. To je vključevalo načrte za zaprtje maorske zdravstvene oblasti Te Aka Whai Ora, ki je bila ustanovljena v času vlade Jacinde Ardern, ter načrte za preimenovanje nekaterih oddelkov iz maorskih v angleške izraze. Donedavni kralj je nedavno pozval Maore, naj stopijo skupaj.

Maorska monarhija sega v 19. stoletje, ko so se različna plemena odločila zbrati okoli združevalne osebnosti, podobne evropskemu monarhu, da bi preprečili množično izgubo zemlje in ohranili svojo kulturo. Vloga kralja oziroma kraljice je večinoma ceremonialna.