Manekenki zaradi tampona amputirali nogi, prvi simptomi so bili kot gripa (VIDEO)

35-letna Loren Wasser iz Santa Monice v Kaliforniji je majhna neprevidnost skoraj stala življenja. Doživela je sindrom toksičnega šoka, ki ga je povzročil tampon.

Prvi simptomi kot gripa

Prvi simptomi, ki so se pojavili, so bili podobni gripi in so vodili do srčnega infarkta, zato so jo priključili na aparate. Gangrena ji je načela obe nogi in je bila potrebna amputacija.

Uspešno kariero prekinila smola s tamponom

Zdelo se je, da se je njena pot do zvezdništva začela s športno kariero, a je Loren pri 24 letih zavrnila košarkarsko štipendijo in se odločila podati v svet mode. Vse se je spremenilo zaradi tampona, ki je bil v njej dve leti.

Našli so jo v stanovanju, nezavestno na tleh spalnice in prekrito z blatom, potem ko je njena mati poklicala policijo, ker se ji ni oglasila.

Ko so jo pripeljali v bolnišnico, je imela visoko temperaturo, doživela je srčni infarkt in njeni organi so začeli odpovedovati. Dali so jo v umetno komo. Po pregledu so ji diagnosticirali sindrom toksičnega šoka.

»Moje noge so gorele, bilo je grozno, pekoč občutek je bil neznosen,« je povedala Lauren v podkastu Stephena Bertletta.

»Moja desna noga je bila slabša od leve, prsti na levi so bili vijoličasti, na desni pa je bilo še huje. Morali so mi amputirati nogi, da bi mi rešili življenje,« je nadaljevala z opisovanjem agonije.

Sindrom toksičnega šoka Sindrom toksičnega šoka (STŠ) je redka, vendar resna bolezen, ki je lahko celo življenjsko nevarna. Povzročijo jo toksini, ki jih proizvede bakterija Staphylococcus aureus. Čeprav je bolezen zelo redka (STŠ se pojavi tako redko, da se večina zdravstvenih strokovnjakov v svoji profesionalni karieri nikoli ne sreča z njim), je zelo pomembno, da se zavedate njenega obstoja in se lahko ustrezno odzovete, če je to potrebno. STŠ je mogoče diagnosticirati in uspešno zdraviti, vendar je treba simptome prepoznati in zgodaj začeti z zdravljenjem. Sindrom toksičnega šoka je bolezen, ki jo je na podlagi študije kliničnih primerov bolezni pri sedmih otrocih leta 1978 poimenoval in prvič opisal dr. James Todd. Podobni primeri so bili v medicinski literaturi opisani že veliko prej, celo mnogo pred začetkom proizvodnje izdelkov za osebno higieno. Za STŠ lahko zbolijo moški, ženske in otroci. Čeprav je pri prvih opisanih primerih sindroma toksičnega šoka šlo večinoma za ženske, ki so med menstruacijo uporabljale tampone, je danes uporaba tamponov z boleznijo povezana v manj kot polovici primerov. Sindrom lahko spremlja tudi okužbe kože, opekline in obdobja po operaciji.

Pomislila tudi na samomor

Ko je zapustila bolnišnico, je osem mesecev preživela na invalidskem vozičku, nato se je njen psihični boj šele začel.

»Vsak dan sem se odpeljala pod tuš, se usedla na stol in samo kričala, jokala in vpila na Boga. Razmišljala sem o načinih, kako bi se lahko ubila, končala svoje življenje. Toda vsak dan mi je nekaj reklo, da moram vztrajati. Nekaj ​​mi je govorilo, naj počakaj. In zdaj je vse smiselno,« je razkrila Lauren.