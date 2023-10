Luna se počasi oddaljuje

Luna, naš edini naravni satelit, pomembno vpliva na življenje na Zemlji, četudi se zdi tako zelo daleč. Čeprav je njena gravitacijska sila precej manjša kot naša, kljub temu vpliva na plimovanje in celo dolžino dneva. Kakšno bi bilo življenje na Zemlji, če Lune ne bi bilo, znanstveniki lahko le ugibajo, morda pa se zgodi, da bodo nekega dne naši zanamci to tudi izkusili na lastni koži. Luna se namreč od nas oddaljuje, je ugotovila skupina strokovnjakov. Čeprav se to dogaja počasi, vsako leto je 3,82 centimetra dlje, pa se to vseeno pozna na dolžini dneva.

S tem ko vpliv Lunine gravitacije na Zemljino slabi, se naš planet vrti počasneje, kar pomeni, da postajajo dnevi daljši. Vemo, da sta dan in noč posledica vrtenja Zemlje okrog svoje osi, počasneje kot se vrti, daljša sta dan in noč. Pred 1,8 milijarde leti, ko je bila Luna bližje Zemlji, kot je danes, se je slednja vrtela hitreje in dan je bil namesto 24 ur dolg le nekaj več kot 18. Skupini ameriških strokovnjakov z univerze Wisconsin-Madison s profesorjem Stephenom Meyerson na čelu je vse to uspelo ugotoviti s proučevanjem kamnin različnih starosti, med njimi 1,4 milijarde let staro formacijo na severu Kitajske ter dnom južnega Atlantika, starim 55 milijonov let. Z zapleteno statistično metodo, imenovano astrokronologija, so lahko iz posameznih plasti kamnin razbrali med drugim dolžino dneva, menjave letnih časov in podobno.

Nekoč je bila del Zemlje Znanstveniki si glede nastanka Lune niso enotni, jih pa večina meni, da je bila nekoč del Zemlje. Nato je pred približno 4,5 milijarde leti vanjo trčilo drugo nebesno telo, po velikosti podobno Marsu, trk pa je bil tako močan, da je odtrgal del našega planeta – in ta je postal Luna. To teorijo podpirajo raziskave Luninega površja, saj se je izkazalo, da je to po sestavi zelo podobno Zemljinemu.