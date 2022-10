Ljudi ogroža mesojeda bakterija, nekatere reši amputacija

Orkan Ian je na Floridi pustil strahovito opustošenje, a kot kaže, jim je za slovo pustil smrtonosni spominek: mesojedo bakterijo Vibrio vulnificus, ki naj bi ubila že najmanj sedem ljudi, skupno naj bi jih obolelo 29.

Za razmah okužb so krive številne poplavne in stoječe vode po orkanu. FOTOGRAFIJI: Marco Bello/Reuters

Najhuje je v okrožju Lee, kjer ocenjujejo, da so za razmah okužb krive številne poplavne in stoječe vode po orkanu, bakterije pa so se po Ianu verjetno namnožile tudi zaradi razlitja odplak. Za bakterijo je značilno, da v telo vstopa skozi odprte rane, ureznine ali praske in lahko povzroča razpad tkiva oziroma nekrozo, če pa doseže krvni obtok, lahko sledi sepsa. Nekaterim pomaga že antibiotična terapija, pri mnogih pa je potrebna amputacija, da se prepreči širjenje na druge dele telesa.

Takojšnja postavitev diagnoze občutno poveča možnosti za preživetje.

Smrtnost je ob okužbi približno 20-odstotna, nekateri pa umrejo že dan ali dva po okužbi, najbolj ogroženi pa so posamezniki s slabim imunskim sistemom. Med prvimi znaki, poleg kožnih razjed, so nizek krvni tlak, vročina in mrzlica. Takojšnja postavitev diagnoze občutno poveča možnosti za preživetje, še polagajo na srce strokovnjaki.

Zdravstvene oblasti na jugozahodu Floride so sicer takoj po umiku orkana, najmočnejšega v tej zvezni državi od leta 1935, opozarjale prebivalstvo, naj se izogibajo zadrževanju v bližini poplavnih voda, ki so lahko polne bakterij in tudi kemikalij, kar pa je bil za številne nemogoč izziv, zato v prihodnjih dneh pričakujejo še več okuženih.

1150 življenj vsako leto vzame bakterija.

Vsako leto v ZDA potrdijo do 1150 okužb z bakterijo Vibrio vulnificus, na Floridi jih je bilo lani v celem letu 34, med temi jih je umrlo deset. O usodnih mesojedih bakterijah so poročali tudi pred petimi leti v Teksasu, kjer je udaril orkan Harvey.