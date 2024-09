Letovali pri Makarski, nato šok na meji: »Rekli so, da nas lahko kaznujejo«

Turisti iz Bosne in Hercegovine, ki so počitnikovali na območju Makarske, si bodo letošnji dopust še kako zapomnili. Skoraj so jih namreč kaznovali na meji, kjer so od njih zahtevali dokazilo, da počitnikujejo na Hrvaškem.

O vsem skupaj so pisali v Facebookovi skupini, kjer so pojasnili, da že leta dopustujejo pri istem lastniku in v celoti plačajo nastanitev, vendar se je pozneje izkazalo, da se je v sistem eVisitor prijavil le en družinski član namesto vseh štirih.

Oglobili jih niso

»Na meji so nam rekli, da nas zdaj lahko oglobijo,« je v objavi na družbenem omrežju zapisala turistka in vprašala, kaj zahtevati od najemodajalca, da se neljuba situacija ne ponovi. Oglobili jih niso, skupina pa je začela razpravo o tem, zakaj bi morali turisti odgovarjati za malomarnost gostitelja, ki ni prijavil celotne družine, torej vseh gostov.

Eden od možnih razlogov za izigravanje zakona s strani registriranih najemnikov je pavšalna dohodnina, ki jo najemniki plačujejo od 20 do 200 evrov na posteljo na leto. Če najemodajalec v tekočem letu opravi nastanitvene storitve v vrednosti nad 40.000 evrov, samodejno vstopi v sistem DDV, zato mnogi uporabljajo različne trike, da ostanejo pavšalisti.

Zato je najbolje, da od najemodajalca zahtevate račun/potrdilo, kjer je navedeno točno število oseb, dnevi bivanja ter datum in višina plačila namestitve.