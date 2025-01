Leto 2024 najbolj vroče na Kitajskem

Leto 2024 je bilo najtoplejše leto v zgodovini Kitajske, je sporočila kitajska meteorološka agencija. Kitajska je sicer vodilna država pri izpustih toplogrednih plinov. Združeni narodi so ob koncu leta napovedali, da naj bi bilo 2024. tudi na globalni ravni najtoplejše leto v zgodovini merjenja, vendar uradnih podatkov o tem še niso podali.

Julija lani je Kitajska, ki se zaradi podnebnih sprememb sooča tudi z ekstremnimi vremenskimi pojavi, zabeležila še najtoplejši mesec v zgodovini merjenja. Povprečna letna temperatura je dosegla 10,92 stopinje Celzija, kar je za eno stopinjo topleje kot povprečno. S tem je leto 2024 postalo najtoplejše leto, odkar so 1961. začeli celovito beležiti podatke o temperaturi.

Kitajska je vodilna država pri izpustih toplogrednih plinov. FOTO: Damir Sagolj/Reuters

Povprečna letna temperatura na Kitajskem je dosegla 10,92 stopinje Celzija, kar je za eno stopinjo topleje kot povprečno.

Zadnja štiri leta so bila najtoplejša štiri leta doslej, vseh deset najtoplejših let od leta 1961 pa je bilo v 21. stoletju, še kažejo podatki kitajske meteorološke agencije.

Globalno segrevanje

Julija je država zabeležila še najtoplejši mesec v zgodovini merjenja, obenem pa je leto 2024 postreglo še z najtoplejšim avgustom in najtoplejšo jesenjo.

Lansko leto je postreglo z najtoplejšim avgustom doslej. FOTO: Wang Zhao/AFP

Kot vodilna država pri izpustih toplogrednih plinov se je Kitajska sicer zavezala, da bodo ogljični izpusti do leta 2030 dosegli najvišjo vrednost, do leta 2060 pa naj bi država postala ogljično nevtralna.

Globalno segrevanje, ki ga v veliki meri povzroča izgorevanje fosilnih goriv, ne pomeni le višjih temperatur, ampak tudi dodatno toploto v ozračju in morjih. Segrevanje ozračja in morij lahko vodi do močnejših padavin in neviht, ki so lahko smrtonosne.

Na Kitajskem je lani v poplavah umrlo več deset ljudi, na tisoče pa jih je moralo zapustiti domove. Mesto Guangzhou je denimo doživelo rekordno dolgo poletje, saj je kar 240 dni povprečna temperatura presegala 22 stopinj Celzija. Predhodno rekordno poletje je bilo leta 1994 in je trajalo 234 dni.