Leto 2023 na poti, da postane najtoplejše leto doslej

Leto 2023 je na poti, da postane najbolj vroče v zgodovini, je danes sporočila služba Evropske unije za podnebne spremembe Copernicus. Najtoplejši september, zabeležen na svetovni ravni, je sledil letošnjemu poletju z rekordnimi temperaturami, so sporočili iz Copernicusa.

Temperature v letošnjem septembru so bile za pol stopinje višje kot v prejšnjem najtoplejšem septembru v zgodovini in skoraj za celo stopinjo višje od povprečnega septembra med letoma 1991 in 2020.

»Temperature brez primere za ta letni čas, so postavile nove septembrske rekorde,« je povedala Samantha Burgess, namestnica direktorja službe za podnebne spremembe programa Copernicus. Temperature v letu 2023 so zdaj na dobri poti, da bodo 1,4 stopinje Celzija nad predindustrijskimi povprečnimi temperaturami, je dejala Burgess.

Služba EU za podnebne spremembe Copernicus redno objavlja podatke o temperaturi zemeljskega površja, ledenem pokrovu in podatkih o padavinah. Ugotovitve temeljijo na računalniško ustvarjenih analizah, ki vključujejo milijarde meritev s satelitov, ladij, letal in meteoroloških postaj po vsem svetu.

Slaba napoved

To je le 0,1 stopinje pod ciljem pariškega podnebnega sporazuma, ki zahteva omejitev segrevanja na 1,5 stopinje do konca stoletja. September pa je bil že za 1,75 stopinje toplejši kot v predindustrijskem referenčnem obdobju od 1850 do 1900.

Vročina stopila največ ledu doslej

Tudi morski led na Antarktiki je najnižjo raven v zgodovini dosegel septembra in pokriva devet odstotkov manj kopnega od povprečja med letoma 1991 in 2020. Na Arktiki je bil morski led septembra peti najnižji v zgodovini.

Glede padavin je bila septembra slika mešana.V velikih delih zahodne Evrope je padlo več dežja kot običajno, v Grčiji in Libiji pa so bile poplave zaradi nevihte Daniel, tropskega ciklona. Toda drugi deli Evrope, Združene države, Mehika, osrednja Azija in Avstralija so zabeležili najbolj suh september od začetka beleženja.