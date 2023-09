Letele pesti in žaljivke: ste videli, kako sta se stepla nekdanji premier in minister? (VIDEO)

Vidnejša slovaška politika sta se na predvolilnem dogodku zapletla v pretep. Nekdanji premier Igor Matovič je danes poskušal zmotiti dogodek opozicijske stranke Smer-SD, nakar se je stepel z nekdanjim notranjim ministrom Robertom Kalinakom.

Posredovati je morala tudi policija

Matovič je z avtomobilom zapeljal ob prizorišče, kjer je potekala novinarska konferenca socialdemokratov, ki glede na ankete vodijo. Prek zvočnika je Matović zmerjal opozicijske politike in jim očital, da so krivi za prihod številnih migrantov, ko so leta 2018 sprejeli zakonodajo s tega področja.

Slovaška vidnejša politika sta se stepla. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

Kalinak je bil takrat notranji minister in s tem odgovoren za zakon, ki je omogočil migrantom dovoljenje za začasno bivanje. Današnja novinarska konferenca pred parlamentarnimi volitvami 30. septembra pa je bila namenjena ravno migracijam.

Oba nasilna, en z rokami, drugi brcal

Glede na posnetke so poskušali politiki stranke Smer-SD ugasniti zvočnik, nameščen na avto. Kalinak pa je poskušal Matoviču, ki je bil v avtomobilu, vzeti mikrofon. Oba sta pri tem postala nasilna, Kalinak z rokami, Matovič pa ga je poskušal zbrcati iz avtomobila. Ločila ju je šele policija.

Matovič je kot protestni politik leta 2020 presenetljivo zmagal na volitvah, potem ko je z zbori pred stanovanji politikov Smer-SD zbudil veliko pozornosti. Na položaju premierja je bil eno leto, nato je moral odstopiti zaradi afere okoli nakupa ruskega cepiva sputnik proti covidu-19.