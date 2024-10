Lepotni kirurg sestavil lestvico najlepših moških

Londonski lepotni kirurg dr. Julian De Silva je sestavil lestvico najlepših moških na svetu. Pri tem je upošteval slavni zlati rez, matematično razmerje, ki so ga odkrili starogrški matematiki. Razmerje se izračuna po posebni enačbi, De Silva pa je izračun uporabil na posameznih delih obraza, med drugim na ustih in bradi, nato pa upošteval povprečje.

Na vrhu Aaron Taylor-Johnson

Na vrhu lestvice se je ob uporabi tega pristopa znašel 34-letni igralec Aaron Taylor-Johnson. Njegov obraz je najpopolnejši od vseh, popolnim proporcem ustreza v 93,04 odstotka. »Aron je nedvomni zmagovalec meritev. Z rezultatom 93,04 odstotka bo vsekakor najlepši James Bond v zgodovini, če bo dobil vlogo, kot se govori. Je daleč pred ostalimi igralci, ki so upodobili tajnega agenta,« je komentiral kirurg.

Zlati rez so odkrili starogrški matematiki.

Sean Connery je z 89,2 odstotkoma na drugem mestu med Jamesi Bondi, Roger Moore z 88,8 odstotka na tretjem in Daniel Craig na zadnjem – za George Lazenbyjem – s 84,2 odstotkoma. Da Taylor-Johnson ni 100-odstotno lep so krive razdalja med očmi, ustnice in prostor med nosom in ustnicami, ki ne ustrezajo pravilom zlatega reza.

Lucien Laviscount ima najpopoilnejše ustnice. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Drugi na kirurgovi lestvici najlepših je 32-letni Lucien Laviscount iz serije Emily v Parizu, njegov obraz se je približal popolnosti do 92,41 odstotka, po izračunih kirurga pa ima najpopolnejše razmerje med dolžino in širino obraza, blizu popolnosti so tudi njegove ustnice. Tretje mesto zaseda Paul Mescal (92,38 odstotka), četrto Robert Pattinson (92,15) in peto Jack Lowden (90,33). Lestvice najlepših ne bi bilo brez starejših šarmerjev, kot je George Clooney, ki je z 89,9 odstotki zasedel šesto mesto na lestvici. Med deseterico najlepših na svetu so še Nicholas Hoult (89,84), Charles Melton (88, 46), Idris Elba (87,94) in Shah Rukh Khan (86,76).