10 najlažjih načinov za zmanjševanje krvnega tlaka

Visok krvni tlak je ena najpogostejših kroničnih bolezni sodobnega časa. Zniževati ga je mogoče z rednim uživanjem zdravil, pri čemer je treba določiti tako pravo zdravilo kot pravo količino, da pridemo do normalne vrednosti.

Obstaja pa tudi kar nekaj naravnih načinov za zniževanje krvnega tlaka; nekateri med njimi so prav prijetni, vsi po vrsti pa na splošno koristijo našemu zdravju.

1. Meditacija

Za meditacijo je sicer dobro znano, da pomaga k umirjenemu in osredotočenemu umu, manj znano pa je, da je stranski učinek sproščanja tudi umirjanje krvnega tlaka. Ko smo sproščeni, telo sprošča več dušikovega oksida, kar odpira žile in zmanjšuje pritisk krvi, ki teče skoznje.

2. Hišni ljubljenček

Raziskave kažejo, da imajo lastniki domačih živali nižji pritisk (pa tudi nižji holesterol in manjše tveganje za srčne bolezni) - vse to zaradi blagodejnega pomirjujočega učinka, ki ga ima štirinožec na lastnika.

3. Srečen zakon

V eni izmed študij, objavljenih v Analih vedenjske medicine, so raziskovalci ugotovili, da imajo srečno poročeni odrasli boljši krvni tlak tako od srečnih samskih kot od nesrečno poročeni.

4. Gibanje

To je splošno znano, a ponovimo še enkrat: rekreacija je eden najboljših načinov (tudi) za zmanjševanje previsokega krvnega tlaka. Že vsaka preprosta vrsta zmernega gibanja ugodno vpliva na pritisk in na splošno zdravje.

Prvič, pomaga pri zmanjševanju dveh pomembnih dejavnikov tveganja: debelosti in stresa.

Drugič, telovadba krepi srce, da postane bolj zmogljivo in lahko učinkoviteje črpa kri, kar zmanjšuje pritisk na arterije.

5. Zmerno pitje

Zmerno uživanje alkoholnih pijač - ena za ženske in moške, starejše od 65 let, dve za mlajše moške - dejansko lahko zmanjša krvni tlak. Pretiravanje pa ima nasprotni učinek.

6. Previdno s kavo

Obstaja nekaj študij o tem, da kofein lahko začasno poveča krvni tlak, ni pa jasno, ali je učinek tudi dolgotrajnejši.

Nekateri zdravniki priporočajo, da si 30 minut po pitju kave (ali katere druge pijače s kofeinom) izmerite pritisk, da preverite učinek.

7. Stop kajenju in proč od kadilcev

Obstaja vrsto dobrih razlogov, zakaj opustiti kajenje. Pozor, celo pasivno vdihavanje nikotinskega dima lahko vpliva na krvni tlak, saj poškoduje arterije.

8. Zdrava hrana

Za nekatera živila so odkrili, da so naravni zniževalci krvnega tlaka. Pekoči čiliji, čokolada, rdeča pesa, banane (in druge s kalijem bogata živila), tofu, rdeči krompir, lubenica, kivi.

9. Primerna teža

Zdrava prehrana je pomembna za zdrav krvni tlak, a četudi jemo samo banane in čokolado, so odvečni kilogrami še vedno škodljivi. V neki italijanski študiji so denimo odkrili, da je visok krvni pritisk pri pacientih s prekomerno težo posledica debelosti. Z drugimi besedami: ko so shujšali, se je znižal tudi krvni tlak.

10. Stop soli

Prehrana z malo soli je najbolj znan nasvet bolnikom z visokim krvnim tlakom. Zakaj? Zato, ker je zelo učinkovita. Slovenci v povprečju zaužijemo 12 g soli na dan.

Priporočena količina je 5 mg ali približno ena čajna žlička na dan. To se zdi kar veliko, vendar je treba upoštevati, da se sol skriva povsod, tudi če je ne čutimo.

Po ocenah skoraj tri četrtine soli izhaja iz predelanih živil in predpripravljenih obrokov (kupljena gotova živila). Tudi kruh, mesni izdelki in sir predstavljajo pomemben vir zaradi zaužite količine soli. Še posebej velja izpostaviti pico, pomfri, hamburgerje ipd. Zato slovensko ministrstvo za zdravstvo vodi pravo kampanjo proti pretirani rabi soli.

Dva kosa kruha že »pokrijeta« našo dnevno potrebo po soli!