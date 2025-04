Trump odvrgel ekonomsko jedrsko bombo! Bela hiša zavrača recesijo, Baba Vanga pa je napovedala ...

Ameriški predsednik Donald Trump je uvedel carine na vse blago, ki vstopa v ZDA, in to je največji pretres mednarodnega trgovinskega reda po koncu druge svetovne vojne. Dejal je, da bo uvedel 10-odstotne carine na ves uvoz v ZDA poleg višjih carin za nekatere največje trgovinske partnerje države.

Donald Trump. FOTO: Leah Millis Reuters

Seznam približno 60 trgovinskih partnerjev, ki jih je Bela hiša opisala kot »najhujše kršitelje«, vključno z Evropsko unijo in Kitajsko, se sooča z višjimi carinami, kar je po Trumpovih besedah ​​povračilo za nepošteno trgovinsko politiko.

Višje cene za Američane in počasnejša gospodarska rast

Kot piše BBC, analitiki pravijo, da bo stopnjevanje trgovinske vojne verjetno povzročilo višje cene za Američane in počasnejšo rast v ZDA, nekatere države po svetu pa bi lahko zapadle v recesijo.

Toda v izjavi v Beli hiši je Trump dejal, da so ukrepi potrebni, ker države izkoriščajo ZDA z uvedbo visokih carin in drugih trgovinskih ovir. Ob razglasitvi izrednih razmer je Trump dejal, da so ZDA že več kot pet desetletij »ropali in posiljevali narodi blizu in daleč, prijatelji in sovražniki«.

Opozorila pred recesijo Politika obsežnih dajatev na tuje blago bi lahko pahnila ZDA v recesijo, menijo strokovnjaki. Opozorili so na tveganje upočasnitve za podjetja, ki so se znašla v višjih davčnih stroških, pa tudi na upad nakupovanja, saj potrošniki zmanjšajo porabo, da bi zmanjšali svoje prihranke, da bi preprečili zvišanje cen in morebitno gospodarsko recesijo. Stopnja in trajanje prihajajočih carin ostaja neznanka, so dodali strokovnjaki, vendar so takšno negotovost izpostavili kot še en razlog, da bi gospodarstvo lahko zapadlo v recesijo.

»Danes se zavzemamo za ameriškega delavca in končno postavljamo Ameriko na prvo mesto,« je dejal Trump in trenutek označil za »enega najpomembnejših dni v ameriški zgodovini«.

Njegova odločitev je osupnila številne analitike

»Pravkar je odvrgel jedrsko bombo na svetovni trgovinski sistem,« je za BBC povedal Ken Rogoff, nekdanji glavni ekonomist Mednarodnega denarnega sklada. »Če so tako podjetja kot potrošniki v skrbeh in zmanjšajo svojo porabo, lahko to pahne ZDA v recesijo,« je za ABC News povedala Kara Reynolds, ekonomistka na ameriški univerzi. Mark Zandi, glavni ekonomist pri Moody's Analytics, pa je potencialne carine 2. aprila opisal kot »krmo za gospodarsko recesijo«.

Trumpova administracija zavrača možnost recesije, a Baba Vanga jo je napovedala

No, Trumpova administracija je zavrnila možnost recesije. V govoru v Beli hiši v začetku tega meseca je Trump dejal, da se bo morda izkazalo, da bo »majhna motnja« potrebna za pomladitev domače proizvodnje in ponovno vzpostavitev dobro plačanih delovnih mest v proizvodnji.

Baba Vanga. FOTO: Youtube, Zaslonski Posnetek

Je pa ena najbolj znanih jasnovidk v zgodovini, slavna Baba Vanga, v svojih napovedih očitno videla možnost recesije, saj je za leto 2025 napovedala, da bo ves svet zajela huda gospodarska kriza.