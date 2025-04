Pogrebnik premeščal posmrtne ostanke

Angleški policisti območja Humberside so marca lani prejeli prve skrb vzbujajoče informacije o slabem ravnanju s pravkar preminulimi pri podjetju Legacy Independent Funeral Directors (LIFD), ki je ljudi pripravljalo na zadnjo pot na območju kraja Hull. »Po prijavi se je začela zapletena, dolgotrajna in zelo občutljiva desetmesečna preiskava,« je povedal namestnik načelnika policije Dave Marshall.

172 žrtev pogrebnika je našla policija

Rezultate preiskave so objavili ta teden; v središču primera se je znašel 47-letni pogrebnik Robert Bush, ki je vodil LIFD. Med preiskavo so mu našteli kar 64 kaznivih dejanj: v 30 primerih je preprečil zakonit in dostojen pokop, nadaljnjih 30 sumov kaznivih dejanj pa se nanaša na lažne informacije glede pokopa pokojnikov. Odkrili so še dve kraji dobrodelnim organizacijam, prav tako je po svoje (pre)prodajal grobove ter prostore za žare: našteli so kar 172 žrtev pogrebnikovega šušmarjenja.

Kot da vse našteto ne bi bilo dovolj, je policija v prostorih pogrebnega podjetja našla več trupel in tudi pepela kakih 50 pokojnih, ki ga je od leta 2017 odlagal po svoje. Marshall je povedal, da so družine 35 preminulih seznanili s potekom preiskave, pa tudi: »Vzpostavili smo prvi stik z dodatnimi žrtvami, ki jih je prizadela preiskava, in bomo z njimi v prihodnjih dneh stopili v osebni stik.«

Ponujal je tudi tradicionalne pogrebe, a ni omenjal, kaj se bo zatem dogajalo z ostanki pokojnikov.

Bush se bo moral na prvo sodno zaslišanje na sodišču v Hullu zglasiti konec junija; po takratnem pričanju pa bodo nemara še kateri svojci pokojnikov, pokopanih pred leti, izvedeli, da njihovi rajnki še zdaleč niso našli pregovornega pokoja, ampak so bili žrtev divjih in nespoštljivih mahinacij pogrebnika, za kogar očitno ni prav nič ni sveto.