Največ psihopatov in serijskih morilcev je rojenih v teh astroloških znakih

Zanimanje za temno stran človeške psihe, kar še spodbujajo različne serije o resničnih ali namišljenih zločinih, pogosto pripelje do vprašanja, ali obstajajo vzorci, ki povezujejo datum rojstva z morebitnim nevarnim vedenjem.

Eno najbolj kontroverznih raziskovalnih področij v tem pogledu je astrologija in domnevna povezava astroloških znakov s psihopatskimi tendencami ali nagnjenostjo h kriminalu.

Čeprav astrologija ni znanstvena disciplina in ne more diagnosticirati psiholoških motenj, nekateri astrologi in študije, ki so proučevale datume rojstva in znamenja zodiaka, nakazujejo, da so določeni znaki pogosteje povezani z mračnimi tendencami.

Ena od njih je vključevala 300 serijskih morilcev in psihopatov po merilih FBI-ja in je razkrila zanimiv vzorec: večina težkih zločincev je rojena v znamenjih dvojčka, device, strelca in ribe.

Vsi ti znaki označujejo konec letnih časov, znani so po spremenljivi naravi, kratkotrajni pozornosti in se hitro začno dolgočasiti, kar je lahko pogoj za okrutnost.

Dvojček

Pod vplivom Merkurja, planeta komunikacije in uma, imajo dvojčki oster um in izjemno domišljijo. V najboljšem primeru so to živahni sogovorniki, v najslabšem verbalno spretni morilci in dobri manipulatorji.

Res pa je tudi, da so dvojčki po podatkih FBI-ja bolj kot k nasilju nagnjeni k prevaram in krajam.

FOTO: Siphotography/Getty images

Devica

Natančne in analitične device si, prav tako pod vplivom Merkurja, prizadevajo za red in popolnost. Njihova inteligenca in metodičnost ju lahko spremenita v spretne kriminalce, ki natančno načrtujejo zločine brez sledi, pogosto so povezane z vlomi, vdorom v informacijske sisteme ali prevarami.

Nekatere študije nakazujejo, da je devica najpogostejši znak med serijskimi morilci, ki jih je zaradi natančnosti tudi težko ujeti.

Strelec

Pod vplivom Jupitra, planeta širjenja in rasti, so strelci nagnjeni k tveganju, avanturam in pretiravanju.

Ta energija se lahko kaže kot ljubezen do potovanj in svobode, vendar v ekstremnih primerih tudi kot nagnjenost k množičnim zločinom ali serijskim morilcem.

Nekateri jih bolj kot nasilneže opisujejo kot prebrisane tatove, ki jih je težko ujeti. Zaradi karizme so še spretni manipulatorji, kar jim pomaga pri zločinskih podvigih.

FOTO: Carles Miro/Getty images

Ribe

Pod vplivom Neptuna, planeta sanj in iluzij, so ribe globoko intuitivne in čustvene.

Njihova nagnjenost k begu od realnosti in dovzetnost za zablode lahko v najtemnejših primerih pripeljeta do nasilnih fantazij in zločinov.

Največkrat so povezane z odvisnostmi in zločini, v katere so vpletene droge. Zaradi čustvenosti so ribe, kadar so izzvane, nepredvidljive in nevarne, opozarja Cosmopolitan.