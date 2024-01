Popolna ženska obstaja! Ime ji je Lexi Love in ima 21 let, svetle lase in zavidanja vredno postavo, ki jo kleše z jogo in odbojko na plaži. Še ena njena velika prednost pa je, da se svojemu moškemu trudi izpolnjevati vse želje in potrebe. Edina pomanjkljivost, ki jo ima, je, da se z njo drugje kot na spletu ne morete srečati. Lexi namreč, ne glede na svojo prepričljivost, ni ženska iz mesa in krvi, pač pa model umetne inteligence.

Na delovnem mestu 24 ur na dan

Izdelalo jo je britansko podjetje Foxy AI, ki je med oblikovalci tovrstne ponudbe novinec. A si že mane roke, saj samo z Lexi na mesec ustvari okoli 30.000 dolarjev (27.578,55 evra) – za toliko ima namreč usodna izmišljena lepotica mesečnih naročnin. V nasprotju s človeškimi zaposlenimi, ki tratijo dragoceni čas denimo s spanjem ali družinskim življenjem, je Lexi na delovnem mestu 24 ur na dan.

Deluje od junija lani, na mesec pa dobi okoli 20 snubitev. V podjetju so na njen uspeh, ki jim prinaša lepe denarce, zelo ponosni, menijo pa, da gre zasluga zanj njeni sposobnosti flirtanja, humorju in sposobnosti prilagajanja. »Z naraščajočo priljubljenostjo je postala donosen vir dohodka. Njen uspeh dokazuje, da se je sposobna globoko povezati z ljudmi in jim zagotoviti izpolnjujočo izkušnjo, kljub temu da ni resnična,« je povedal izvršni direktor Foxy AI Sam Emara.

20 snubitev dobi na mesec.

Na spletni strani podjetja se Lexi predstavlja kot »navdušenka nad sušijem in profesionalna plesalka ob drogu«. Naročniki se z njo lahko pogovarjajo prek besedilnih in glasovnih sporočil, govori 30 različnih jezikov, od nje pa lahko zahtevajo tudi »poredne slike«. Kaj več uporabniki trenutno še ne morejo pričakovati, ob pospešenem razvoju robotike pa ni izključeno, da bomo tovrstne in podobne modele umetne inteligence kmalu lahko kupovali v obliki humanoidnega stroja.