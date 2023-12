Lagal, da ima 1300 evrov pokojnine, da bi se poročil: resnico izvedela, ko se je preselil k njej (VIDEO)

Ramo in Senija iz Bosne in Hercegovine sta se spoznala prek Facebooka, zaradi ljubezni, ki se je rodila med njima, pa je Ramo zapustil svojih sedem otrok, se preselil v njeno hišo in čakata na poroko. Kot pravita, ju je združila samota, zdaj jima je lažje, ker imata drug drugega, so poročali na TV Krajina.

»Poklical me je že ob štirih zjutraj, a se nisem želela takoj oglasiti,« pove Senija. Ramo pravi, da mu je bila zelo všeč in je zato takoj zjutraj poklical. Nato sta zjutraj najprej govorila prek videoklica, ta dan pa ga je poskušala še večkrat priklicati. »Rekel mi je, da ima 1300 evrov pokojnine in mercedesa, kar mi je ustrezalo,« je razkrila Senija. Ramo pravi, da je delal v Avstriji, Senija pa dodaja, da je rekel, da ima dobro hišo, da ima tudi ona svojo pokojnino in da ji vse to ustreza.

Kljub lažem njuna ljubezen cveti že pol leta

Ko se je preselil k njej, je bilo vse v redu, a Senija se je spraševala, zakaj je nikoli ni povabil k sebi, na ogled hiše. »Peljal me je v Liskovac, ne v Bihać, malo mi je lagal. Hiša mi ni bila ravno všeč. En mesec je minil, ni pokojnine, sem bila tiho, drugi mesec ni, tretji ni, zato sem ga vprašala, če prejema pokojnino. Rekel je, da, da ni videl poštarja in potem razkril, da nima pokojnine, da je zadolžen, da nima hiše v Bihaću in da je lagal o vsem,« je podrobno razložila.

Vse to je Ramo potrdil in rekel, da se drugače ne bi uspel poročiti, če ji ne bi lagal. »Zdaj živim tukaj normalno, vse mi ustreza. Nič ne delam, uživam, imam dva avta,«je dodal. A kljub vsemu njuna ljubezen cveti že šest mesecev. »Ni več lagal, lahko mu verjamem na besedo. Živiva skupaj šest mesecev in je vse v redu. Njegovi otroci me kličejo, mi odgovarjajo, me spoštujejo,« pa je odnos med njima opisala Senija.