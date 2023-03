»Kuharju ponujal 2000 evrov, natakarju več kot 1000, a nihče ne želi delati«

Lastnik restavracija iz osrednje Istre na Hrvaškem, ki obratuje skozi vse leto, je za Glas Istre potožil nad pomanjkanjem delovne sile. Za javnost je delil svojo izkušnjo, ko je z razpisom za svoj gostilno iskal več sodelavcev: kuharja, natakarja, natakarico in pomočnika kuharja. Od 25 kandidatov, ki naj bi imeli ta znanja in so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje, so se pri njem oglasili le štirje.

»Za kuharja ponujam dva tisoč evrov plače, za natakarja nekaj več kot tisoč evrov, za natakarico in pomočnika kuharja pa tisoč evrov,« je dejal za Glas Istre.

Večina brezposelnih, ki se na oglas ni odzvala, čeprav ustrezajo kriterijem, mu je pojasnila, da jih bodisi to delo ne zanima, ali da že delajo za polovični delovni čas, nekateri pa že delajo v tujini, zato jim trenutno status brezposelne osebe povsem ustreza. Lastnik restavracije je dobil vtis, da so se na razgovor odzvali le zato, da bi zadostili zahtevam zavoda in bi dobili potrdilo, da so se razgovora udeležili.