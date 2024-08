Ljubezenska zgodba za film: profesor se je pri 60 letih prvič zaljubil

Ljubezenska zgodba, ki se je ne bi branil noben filmski ustvarjalec, prihaja iz New Orleansa. Tam je na eni od univerz zgodovino poučeval Kenneth Harl, ki v svojih 60 letih še ni našel ljubezni. Kot je dejal, nikoli ni imel dekleta niti nikoli ni bil zaljubljen. Nato pa se je s sodelavcema nekega dne odpravil v Turčijo, kjer naj bi obiskali nekaj najbolj zanimivih zgodovinskih krajev, njegova kolegica je vprašala, ali se jim lahko pridruži njena prijateljica iz Izmita, in Kenneth ni imel nič proti. Menil je namreč, da je štiri idealna družba popotnikov, ni pa računal s tem, da se mu bo zaradi te odločitve življenje obrnilo na glavo.

»Ko sem jo prvič zagledal, sem bil šokiran. Začutil sem reči, ki jih nisem nikoli prej. Naj sem se še tako trudil, nisem mogel umakniti pogleda z nje,« se spominja zgodovinar, ki so ga močna čustva povsem presenetila.

Ker o Turkinji, ime ji je bilo Sema Tekgul, ni vedel popolnoma nič, ona pa ni govorila angleško, je poskušal vse skupaj odmisliti, a se je na njegovo veliko srečo izkazalo, da je tudi on njo povsem prevzel. »Večkrat sem jo zalotil, ko je zrla vame, nato pa je nekega dne prišla do mene in v polomljeni angleščini vprašala, ali verjamem v ljubezen na prvi pogled. Seveda sem odgovoril, da verjamem, in takrat je priznala, da sem ji všeč,« je za CNN povedal presrečni Kenneth in še zaupal, da se je že davno sprijaznil, da ne bo nikoli našel prave osebe.

Vprašala me je, ali verjamem v ljubezen na prvi pogled.

V Turčiji so med drugim obiskali Nemrut Dagi, ki spada pod Unescovo svetovno dediščino. FOTO: Leonid Andronov/Getty Images

»Vse življenje sem bil sam, to je bilo vse, kar sem poznal, nato pa sem nenadoma začutil, da bi rad čas preživljal s to osebo, o njej izvedel vse, kar je mogoče,« je povedal Kenneth, ki se je začel intenzivno učiti turščine in pet tednov pozneje je Semo zaprosil za roko.

»Ko sem se vrnil domov, sva se slišala prav vsak dan, ure in ure sva klepetala. Naj se na tem mestu zahvalim vsem spletnim prevajalnikom. Pogovarjala sva se seveda tudi o globokih čustvih, ki sva jih gojila drug do drugega, in strinjala sva se, da pri najinih letih nima smisla čakati. Oba sva vedela, da sva našla osebo, s katero želiva preživeti preostanek življenja,« je o hitri zaroki povedal Kenneth, ki je svoji prvi ljubezni dve leti pozneje obljubil tudi večno zvestobo.

10 let sta že poročena.

To je bilo pred desetimi leti, njuna ljubezen pa je iz dneva v dan močnejša. »Mnoge je bilo strah, da sva se preveč zaletela, po eni strani so imeli prav, saj nisva niti vedela, kje bova živela, v Turčiji ali Ameriki. Nisva poznala postopkov glede vizumov, nihče ni dobro govoril jezika drugega. Pravzaprav sva bila kot neodgovorna najstnika,« je v smehu še povedal univerzitetni profesor, ki je poroko opisal kot čarobno in neverjetno.

Sema, ki je delala kot učiteljica, se je predčasno upokojila in se preselila na drug konec sveta. FOTO: Getty Images

Mladoporočenca sta se na koncu le odločila, da bosta živela v njegovem rodnem New Orleansu, in Sema, ki se je zaradi selitve predčasno upokojila, si je hitro našla prijatelje turških korenin, zaradi česar je kmalu prebolela domotožje. Vpisala se je tudi na tečaj angleščine, da bi ohranila stik s koreninami, pa se je tudi njen dragi začel učiti turščine ter še vedno z največjim veseljem spoznava tradicijo in kulturo svoje žene.