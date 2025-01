Srbski premier Vučević odstopa s položaja, ponoči napadalci hudo poškodovali študentko

Srbski premier Miloš Vučević je napovedal odstop s funkcije, kar naj bi uradno potrdil na izredni novinarski konferenci, sklicani za 11. uro, poročajo srbski mediji. Po informacijah portala Nova.rs je Vučević že podal odstopno izjavo, uradnih pojasnil pa za zdaj še ni.

Vučevićev odstop je povezan z napetostmi, ki Srbijo pretresajo že tri mesece, predvsem zaradi zrušenja železniškega nadstreška v Novem Sadu. Razmere so se zaostrile z včerajšnjo blokado Autokomande, ki so jo izvedli študentje, protestirajoči zaradi tragičnega dogodka. Mediji blizu oblasti te proteste označujejo za politično motivirane, povezane z opozicijo, medtem ko študentje vztrajajo, da gre za neodvisno gibanje za spremembe v srbski družbi.

Pripadniki SNS hudo poškodovali dekle

V Novem Sadu pa je skupina moških z bejzbolskimi kiji ponoči napadla več študentov, pri tem pa huje poškodovala dekle, so danes sporočili študenti z novosadske filozofske fakultete. Dva od napadalcev sta po njihovih navedbah prišla iz prostorov vladajoče SNS, zaradi napada pa so že napovedali nove proteste, poročajo srbski mediji.

Napad se je zgodil okoli tretje ure, ko so štirje moški z bejzboljskimi kiji napadli skupino študentov, ki so lepili nalepke in risali šablone z napisom Trije meseci, trije mostovi, so sporočili študenti s filozofske fakultete v izjavi za javnost, ki jo povzemajo srbski mediji.

