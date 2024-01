Umetnik upodablja filmske junake, ki izgledajo, kot da bi stopili naravnost iz filma

Ste navdušeni nad hollywoodskimi zvezdniki in bi imeli miniaturnega Leonarda DiCapria, denimo iz filma Titanik? Takšnega, da ga komaj ločite od pravega, zna izdelati južnokorejski umetnik Park Yong Jae. Parkov umetniški opus obsega podobe hollywoodskih zvezdnikov oziroma njihovih likov iz znanih filmov in ikon K-popa, njegove figure, izdelane iz umetnih materialov, pa so naravnost izjemne.

Mladi umetnik začne ustvarjalni proces pri glavi. Uporablja posebno orodje, s katerim lahko natančno upodobi vsako najmanjšo podrobnost, denimo pramen las ali gubico na čelu. Nato skrbno izdelano, hiperrealistično glavo pritrdi na trup z gibljivimi sklepi. Lutko obleče v oblačila, po katerih je filmski junak, ki ga upodablja, najbolj znan. Slednje izjemno natančno posname in izdela njegova prijateljica na instagramu MADe MIN.

Park je izdelal že številne kultne podobe, med drugim Leonarda DiCapria v filmu Romeo in Julija, Toma Hanksa v Forrestu Gumpu, Jeana Renoja v Leonu, Heatha Ledgerja kot Jokerja in Christiana Bala kot Brucea Wayna v Batmanu.

Kljub svojemu talentu in priljubljenosti pa se je umetnik, ki se na družbenih omrežjih predstavlja kot YJ Park, umaknil iz javnosti. Na facebooku ne objavlja več, medtem ko na instagramu še vedno deli fotografije in videoposnetke. Čeprav gre za stare stvaritve, še vedno privablja nove oboževalce, ki se navdušujejo nad njegovim edinstvenim umetniškim izrazom.

Glavo pritrdi na trup s sklepi, ki se premikajo.

Zakaj se je Park odločil, da ne bo več objavljal in morda celo ne izdeloval svojih izjemnih figur, ni znano. Morda se je slikar in kipar zgolj odločil, da je čas, da poišče nov način izražanja samega sebe ali pa daleč od oči javnosti uresničuje kak osupljiv projekt. A glede na njegovo nadarjenost bomo o njem zagotovo še slišali.