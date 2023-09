»Kosta brez kakršnih koli čustev nadaljuje življenje po masakru«

Vse od prijetja maja letos, ko je zagrešil množični poboj, je Kosta zaprt v beograjski nevropsihiatrični kliniki, na oddelku za otroke in mladino, kjer zdravniki vsak dan spremljajo njegovo stanje. Prav tako je pod nadzorom kriminalistične policije. Od 1. septembra, ko se je tudi v šoli začelo novo šolsko leto, pa Kosta spremlja pouk iz bolniške sobe, saj je osnovnošolska izobrazba po zakonu obvezna,

»Fant brez kakršnih koli čustev nadaljuje življenje po masakru. Kot da se ni nič zgodilo,« pripoveduje vir za Reformer.

Na svoje delo se je vrnila tudi njegova mama, ki je docentka na biotehniški fakulteti v Beogradu. Republika piše, da gre vsak dan na svoje delovno mesto, kjer se ukvarja z znanstvenim delom in opravlja druge obveznosti, povezane z delom s študenti.

Tisti, ki jo dobro poznajo, pravijo, da se je spremenila in da se je zaradi sinovega zločina postarala tako rekoč čez noč. Po drugi strani pa ji družine žrtev zamerijo, da je svoje življenje spravila v ustaljene tirnice in se znova aktivirala ter posvetila delu, pišejo srbski mediji.

Sam v zaporu močno shujšal

Kostova mama Miljana svojega moža in Kostovega očeta Vladimirja ne obiskuje v zaporu, kjer sedi po morilskem napadu svojega sina, ki je v šoli ubil devet otrok in varnostnika, poročajo srbski mediji. Obiskovala naj bi ga le tetina sestra in Miljanin brat, ki mu zagotavljata, da je s hčerko vse v redu in da njena mama dela vse, kar je v njeni moči, da jo obvaruje pred grozo, ki jo preživlja družina.

»Vladimir je bil v Beogradu priznani strokovnjak, doktor, dober prijatelj in sosed, zato ga je brutalni dogodek sina povsem degradiral in uničil njegovo ime, ki ga je dolgo gradil. Še posebej zato, ker je deček vzel njegovo orožje in storil množični pokol,« piše Republika.

Vladimirjevi zaporniški sostanovalci sočustvujejo z njim in trdijo, da je povsem odsoten, čeprav so ob njem ljudje, ki mu želijo pomagati.

Starša močno spremenjena

»Ubil mu je voljo do življenja. K njemu pride vsake toliko njegov svak, Miljanin brat, ki mu pove, da so njegovi najbližji ob njem in Miljani. Pripoveduje mu, da si vsi želijo, da bi se hčerka rešila, da pa je s Kostom nekaj hudo narobe in da bo tako, kot mora biti, ter da se mora s tem sprijazniti,« je za srbski portal povedal vir.

Za vsak obisk morajo najožji družinski člani zaprositi za dovoljenje sodnika. Vladimirju naj bi dovolili obisk vsakih deset dni.

Kostovi starši so povsem spremenila tudi videz. Vladimir je shujšal za 30 kilogramov in si pustil brado, medtem ko je tudi Miljana shujšala, spremenila barvo las, frizuro, drugačen pa naj bi bil tudi njen slog oblačenja, zato ju je menda prav težko prepoznati.