Kopilot je bil zadnji preživeli; ure in ure je sam letel z letalom duhov

Končno usodo smrtonosnega letala še vedno obdaja tančica skrivnosti. Leta 2014 je nenadoma izginilo med rutinskim letom iz Malezije proti Kitajski. Skupaj z njim so izginili tudi vsi potniki in člani posadke.

Pisateljica Christine Negroni je namignila, da bi tragično usodo letala lahko povzročila nenadna izguba tlaka v kabini, ki bi ubila vse na krovu. Razvila je teorijo, da je bil kapitan Zaharie Ahmad Shah morda takrat na odmoru, za krmilom pa je bil kopilot Fariq Abdul Hamid. Nenadno pomanjkanje kisika bi ubilo vse potnike in posadko v 15 minutah, vendar naj bi bil Hamid v pilotski kabini zaščiten pred najhujšim.

Jiang Hui, čigar mati je bila na izginulem letalu. FOTO: Greg Baker Afp

Negronijeva nadalje teoretizira, da so ga možgani z manj kisika pripeljali do vrste bizarnih odločitev, ko je poskušal rešiti situacijo. Sčasoma nikakor ne bi mogel ustaviti padca v morje, za katerega menijo, da se je zgodil nekje nad Indijskim oceanom.

Pisateljica trdi, da pilot ni bil razumski

Avtorica knjige »The Crash Detectives: Investigating the World's Most Mysterious Air Disasters« je razvila domnevo: »Letalo so usmerili proti jugu. Kmalu zatem je pilot verjetno izgubil zavest. Kisik, ki je bil na voljo potnikom, je deloval približno 15 minut, dokler ga ni zmanjkalo. Zato so bili verjetno vsi potniki mrtvi dolgo, preden je letalo padlo v vodo.«

Negronijeva meni, da je tlak v kabini padel 38 minut po tem, ko je letalo izgubilo stik s centralo zaradi električne okvare. Dejala je: »Nič, kar je naredil pilot, potem ko se je letalo soočilo s težavami, ni imelo smisla. Ko pilot naredi nekaj, kar nima smisla, je to zame zelo močan namig, da ne razmišlja razumno.«

Posadka pogrešanega letala MH370 družbe Malaysia Airlines. FOTO: Mohd Rasfan Afp

Prejšnji teden je malezijski premier Anwar Ibrahim dejal, da je Malezija pripravljena ponovno odpreti preiskavo o izginotju, če se pojavijo novi, prepričljivi dokazi: »Zavzeli smo stališče, da če obstaja prepričljiv dokaz, in je treba primer ponovno odpreti, ga zagotovo odpremo,« je povedal na tiskovni konferenci.