Zdrava mama dveh otrok umrla na letalu, to je moralo zasilno pristati

Družina Stefanie Smith je globoko prizadeta, zdravniki pa osupli poskušajo ugotoviti, kaj se je zgodilo.

Mama dveh otrok je nenadoma umrla med potjo iz Dominikanske republike, čeprav naj bi bila na počitnicah polna življenja. Njen brat, Chris Volz, je dejal: »Vse, kar sem videl na posnetkih, kaže na to, da so se imeli izvrstno.« Letela je domov v Severno Karolino, a nenadoma umrla, poroča Mirror.

Družina 41-letnice ni vedela za nobene zdravstvene težave, za katerimi bi bolehala, zato ne razumejo, kaj se je zgodilo. Letalo je moralo zasilno pristati na Bahamih, saj se je Stefaniejino počutje nenadoma zelo poslabšalo, nato pa so jo odpeljali v tamkajšnjo bolnišnico, a prihoda žal ni dočakala.

Kot počasen posnetek

Njena družina želi poslati svojega zdravnika na Antile, da bi preveril, kaj se je zgodilo, preden truplo pripeljejo v ZDA. »Še vedno je veliko neznank,« je dejal Chris in pojasnil, da ko je v sredo zvečer od staršev prejel žalostno novico, preprosto ni mogel verjeti, da je res, saj se je počutil, kot da se vse dogaja v počasnem posnetku.

Resnično bo pogrešal, kako pogosto ga je Stefanie poklicala samo zato, da mu je povedala, da ga ima rada, je dejal.

Letalo je moralo zasilno pristati na Bahamih. Fotografija je simbolična. FOTO: Facebook

Ena od njenih službenih kolegic, Kristina Swinney, je na družbenih omrežjih zapisala, da se težko sprijazni s prijateljičino nenadno smrtjo: »Ne morem se spomniti, kdaj sem nazadnje čutila takšno bolečino. Današnja novica me je pretresla. Moji dnevi v službi se bodo za vedno spremenili,« je rekla in se spomnila, kako sta nedavno klepetali »o tem, kako nikomur ne bi privoščili slabega dneva«.

Denar ne bo omilil bolečine

Swinneyjeva o svoji prijateljici govori kot o osebi, ki ji je dajala energijo. Bili sta sodelavki v bolnišnici, Stefanie je delala kot rentgenska tehnica. »Prazno in tiho je. Edini mir, ki ga imam, je, da vem, kje si zdaj,« je prijateljica.

Sodelavka je zagnala spletno kampanjo zbiranja sredstev za njena otroka, Coena in Macee, za katera zdaj skrbijo oče in drugi družinski člani. Njena prijateljica je v kampanji zapisala: »Vsak dan je dala vse od sebe in garala, da bi poskrbela za svoja otroka.« Kampanja je v nekaj dneh zbrala več kot 78.000 dolarjev.

»Denar vam ne bo omilil bolečine, a vedite, da bi vaša mama želela, da dosežete svoje cilje in si vedno prizadevate biti boljše različice samega sebe. Ljubezni, ki jo je delila s Coenom in Macee, ni mogoče izmeriti ali opisati z besedami,« pravi prijateljica.

»Stefanie bo zelo pogrešala vsaka oseba, ki jo je poznala, in molimo, da bo spomin na njeno prijazno dušo živel večno,« zaključuje.