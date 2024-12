Konec konservativne prevlade na Islandiji! Socialdemokrati osvojili 15 sedežev

Islandski opozicijski socialdemokrati so na sobotnih predčasnih volitvah, ki so sledile oktobrskemu razpadu koalicijske vlade, osvojili največ glasov in prehiteli vladajočo Stranko neodvisnosti premierja Bjarnija Benediktssona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po zaključenem štetju glasovnic je Socialdemokratsko zavezništvo pod vodstvom Kristrun Frostadottir prejelo 20,8 odstotka glasov, Stranka neodvisnosti pa je pristala na drugem mestu z 19,4 odstotka, je danes poročala islandska javna radiotelevizija RUV. Tretje mesto je zasedla Liberalna reformna stranka s 15,8 odstotka glasov.

Nesoglasja glede migracij in azilne politike

Socialdemokratsko zavezništvo si je zagotovilo 15 sedežev v 63-članskem parlamentu in več kot podvojilo svojo podporo v primerjavi z zadnjimi volitvami leta 2021, ko je dobilo 9,9 odstotka glasov. Islandija bo tako najverjetneje dobila novo vlado pod vodstvom socialdemokratov, ki so bili doslej v opoziciji.

Predsednik islandske vlade in vodja stranke Neodvisnost Bjarni Benediktsson in njegova žena Thora Margret Baldvinsdottir. FOTO: Halldor Kolbeins Afp

»Izjemno sem ponosna na vse delo, ki smo ga opravili. Očitno je, da si ljudje želijo sprememb v politični krajini,« je po poročanju AFP dejala Frostadottir.

Predčasne volitve so sledile razpadu vladne koalicije sredi oktobra, potem ko je med tremi koalicijskimi strankami prišlo do razhajanj na več področjih, od zunanje in azilne politike do energije. Ključno vlogo naj bi odigrala nesoglasja glede migracij.

Zgodovinski trenutek za opozicijo

Od zadnjih volitev leta 2021 so vlado na Islandiji sestavljali konservativna Stranka neodvisnosti, desnosredinska Napredna stranka in Levo-zeleno gibanje. Slednji dve sta na predčasnih volitvah v soboto prav tako izgubili velik del podpore - Napredna stranka je prejela zgolj 7,8 odstotka glasov, kar je skoraj deset odstotnih točk manj kot leta 2021, Levo-zeleno gibanje pa je z le 2,3 odstotka podpore ostalo pod petodstotnim parlamentarnim pragom.

Kot možna koalicijska partnerja po volitvah se izrisujeta Socialdemokratsko zavezništvo in Liberalna reformna stranka, ki vodita sorodno politiko. O povolilnih koalicijah je sicer glede na navedbe analitikov težko ugibati, saj da je glede tega na Islandiji vedno odprtih več možnosti.