Konec agonije v oblegani jeklarni, Kijev potrdil evakuacijo

Od začetka reševalne operacije pod vodstvom ZN je bilo iz porušenega Mariupola in oblegane jeklarne Azovstal evakuiranih skoraj 500 civilistov, To je danes sporočil vodja ukrajinskega predsedniškega urada Andrij Jermak na telegramu in dodal, da bo Kijev storil vse, da reši vse svoje civiliste in vojake, ki so obtičali v opustošenem mestu. V drugem sporočilu je naznanil, da se nadaljuje nova faza reševanja ljudi v Azovstalu, rezultate evakuacije pa namerava sporočiti pozneje. Potek evakuacije je potrdila tudi namestnica predsednika vlade Irina Vereščuk, ki je prav tako dejala, da se bo današnja evakuacija osredotočila na tiste v tovarni.

Pred tem je sicer že generalni sekretar ZN Antonio Guterres govoril o 500 rešenih civilistih. Izrazil je še pričakovanje glede vzpostavitve novih humanitarnih koridorjev. Trenutno se v predorih ogromne tovarne Azovstal, ki jo že več tednov oblegajo ruske sile, še vedno skriva več ukrajinskih vojakov in civilistov. Poveljnik ukrajinskega bataljona Azov, ki je vodil boj za obrambo mesta, je že v četrtek zaprosil za evakuacijo preostalih civilistov v jeklarni in za pomoč ranjenim vojakom.

Dan zmage v Azovstalu?

Svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Oleksij Arestovič je v četrtek opozoril, da si ruske sile prizadevajo 9. maja ob 77. obletnici zmage Sovjetske zveze nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni zavzeti tovarno Azovstal. »Najlepše darilo vladarju je glava njegovega nasprotnika. Jasno vidim, da si prizadevajo osvojiti Azovstal in Putinu zagotoviti zmago, vendar bomo videli, ali jim bo to do 9. maja dejansko uspelo,« je dejal.

Hkrati pa je ukrajinska vojska opozorila na možnost ruskega desanta na obali Črnega morja v bližini Odese. Po izjavi regionalnega vojaškega poveljstva območje vse pogosteje preletavajo ruski izvidniški letalniki, ruska mornarica pa je še naprej močno prisotna ob delu obale, ki ga nadzoruje Ukrajina. Prebivalci so bili pozvani, naj se izogibajo plažam in varovanim območjem na obali, naj se vzdržijo potovanj z majhnimi čolni in poročajo o sumljivih dejavnostih.

Uničenih 400 zdravstvenih ustanov

Medtem pa je Zelenski sporočil, da je bilo od 24. februarja, ko je Rusija pričela z invazijo na Ukrajino, že 2682 zračnih napadov in da je vsak napad povzročil smrt civilistov in uničenje infrastrukture. Kot primer je izpostavil ukrajinsko zdravstveno infrastrukturo, ruske sile naj bi doslej uničile ali poškodovale skoraj 400 zdravstvenih ustanov.