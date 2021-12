Kocka je padla: omejitev javnega življenja​ za necepljene proti covidu

V Nemčiji bodo uvedli omejitev javnega življenja za necepljene proti covidu, poroča ameriški CNN. Pišejo še, da bodo necepljeni imeli dostop zgolj do nujnih zadev, kot so prehrambne trgovine in lekarne. To sta napovedala nemška kanclerka Angela Merkel in njen naslednik Olaf Scholz. Oba se zavzemata tudi za obvezno cepljenje. Če bo odločitev o tem sprejemal parlament, bi to pomenilo, da utegnejo v Nemčiji imeti obvezno cepljenje proti covidu 19 že februarja prihodnje leto.