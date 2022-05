Kje je Greta Thunberg? To se je zgodilo z njo med epidemijo

Greta Thunberg je postala svetovna zvezda pri 15 letih. S svojim bojem za okolje in z enostavnim geslom Prisluhnite znanosti ji je uspelo prodreti in k svojemu boju privabiti številne mlade, ki so tako kot ona zahtevali od odraslih in predvsem od odločevalcev, da se takoj posvetijo okoljskim temam in sprejmejo odločitve, ki bodo varovale naš planet in ga ohranile še za naslednje rodove.

Greta je zdaj stara 19 let in med svetovno pandemijo koronavirusa je njen način boja, katerega velik del zajemajo protesti na ulicah, izzvenel, sama pa je doživela preobrazbo. Samo nekaj mesecev pred izbruhom covida 19 je organizirala »protest milijonov«, ki je najverjetneje največji okoljski protest v zgodovini človeštva. Toda prihod covida 19 je močno posegel v razvoj njenega gibanja, ga paraliziral, piše Politico. Med drugim so zaradi zaprtih šol izzveneli petkovi podnebni protesti dijakov, t. i. »petki za prihodnost«, ki so se razširili po vsem svetu.

Pandemija je bila tako hud udarec za njeno organizacijo, ki se je v polni meri naslanjala na ulične proteste, aktiviste pa je zavzela »klimatska tesnoba«. Thunbergova in njeni prijatelji so vseeno poskušali gibanje ohraniti s srečanji na zoomu, ki pa so bila zelo ohlapno organizirana in ne zelo zanimiva za mladino, ki jim je mar le za zabavo. »To niso bili poslovni sestanki, temveč smo včasih le poslušali glasbo in se pogovarjali,« je povedala vodja petkovih podnebnih protestov na Filipinih Mitzi Jonelle Tan in tudi dejala, da se za jeznim obrazom, ki ga Greta mnogokrat kaže v javnosti, skriva zelo dobrodušno dekle, topla, duhovita in skrbna oseba.

Politico piše o evoluciji Gretinega gibanja, ki se mu je v večini pridružilo belopolto prebivalstvo, manj zaskrbljeno za sedanjost kot za prihodnost. Toda ob globalnem trku in srečanju z aktivisti celega sveta, iz Ugande, Filipinov in Indije, je tudi Greta lahko uvidela, da imajo drugod po svetu, poleg neposrednih posledic globalnega segrevanja, še veliko drugih težav, kot je skrb za prihodnost. Indijska aktivistka Disha Ravi je dejala, da je bila neprijetno presenečena, da njihovi bogati evropski prijatelji niso razumeli realnosti, ki jim jo v njihov vsakdan prinašajo klimatske spremembe, in na to Greto tudi opozorila. »Ne borimo se za našo prihodnost, temveč za sedanjost,« jo je dopolnila filipinska aktivistka Tan.

Thunbergova se je naposled pridružila skupini MAPA, v katero so se združili aktivisti z južne strani poloble in najbolj ogroženih območij ter se poučila o njihovih težavah, začela sodelovati v njihovih razpravah. »Kot goba je srkala vase vse, o čemer smo govorili. Začeli smo vse tesneje sodelovati, pandemija nas je močno zbližala,« je povedala Ravijeva. Po njenih besedah je Thunbergova hitro doumela tudi, da klimatski protesti v drugih delih sveta niso nekaj samoumevnega. »Da bi se lahko borili za podnebno pravičnost, je najprej treba imeti demokracijo.«

V času vsesplošnega zapiranja družbe se je Gretin svet odprl, piše Politico. Kot pravijo njeni najbližji sodelavci, se je v teh mesecih močno spremenila. Opozarjati je začela na enakopravno razdelitev cepiva v svetu in želela klimatski vrh v Glasgowu bojkotirati, ker na njem niso imele vse države enakih možnosti razprave, na Škotsko pa prišla šele, ko je britanska vlada ugodila zahtevam držav v razvoju za cepljenje delegatov.

Kot 15-letna najstnica je postala svetovno znana aktivistka, ko je od politike zahtevala, da posluša znanost. V teh rosnih letih je nastopila pred Združenimi narodi, bila nagrajena z Nobelovo nagrado, se spoprijateljila z Davidom Attenboroughom in se na twitterju zapletla v spor z Donaldom Trumpom. Pri 19 letih in po mesecih pandemije, ki je dodobra spremenila svet, pa je Greta prepričana, da je treba prisluhniti najranljivejšim in jim pomagati, da si zgradijo prihodnost, kot si jo želijo.

Toda njeno novo sporočilo, s katerimi naslavlja svoj boj za podnebno pravičnost, se v svetu težje »prodaja« kot njena zahteva, naj politika sledi znanosti. Revne države, prizadete zaradi klimatskih sprememb, v ZN niso uslišane.

V vseh teh letih je Greta tudi spoznala, da so njeni pozivi sicer bili slišani, vendar pa so zelo malo stvari zares spremenili. Politiki so jo poslušali, naprej pa delali po svoje. Ena izmed aktivistk iz Nemčije Luisa Neubauer je prepričana, da je nastopil čas, ko mora gibanje ponuditi tudi kakšno rešitev. Tako kot eno izmed njih predlagajo podnebne reparacije, kot sta vrnitev zemlje avtohtonim prebivalcem ter prenos bogastva in politične moči od najrazvitejših držav, ki so največ prispevale k podnebnim spremembam, še na države, ki nosijo največ posledic podnebnih sprememb.