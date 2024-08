Kitajsko podjetje izdeluje robotske pse

Če je pes človekov najboljši prijatelj, pa je robotski pes, ki ga izdeluje kitajsko podjetje, ki razvija in izdeluje vse vrste robotov, njegov najboljši pomočnik. Hodi po štirih nogah, sicer pa je njihova pogruntavščina bolj malo podobna psu iz mesa in krvi, zato ne pričakujte, da boste uživali ob pomirjujočem gladenju njegove mehke dlake. Te namreč nima, česar se veselijo tisti, ki ne želijo imeti doma, polnega dlak, in tisti, ki so nanjo alergični. Z robotskim psom bodo tudi oni lahko živeli brez težav. Prav tako ni treba skrbeti, da bi mu kaj ušlo na preprogo, ne bo se slinil po kavču, nikoli ne bo lačen ali žejen in tudi sprehajati ga ne bo treba.

Ker se giblje s pomočjo nog in ne koles, bo tovor brez težav prenesel tudi po stopnicah.

Ga boste pa lahko denimo uporabili namesto nakupovalnega ali strežnega vozička. Na njegov hrbet lahko naložite kar do 20 kilogramov, ker se robotski pes – poimenovali so ga X30, seveda pa mu lahko vsak lastnik da ime, ki se mu zdi bolj všečno – giblje s pomočjo nog in ne koles, pa bo tovor brez težav prenesel tudi po stopnicah, mimo cestnih lukenj in drugih ovir, da le niso višje od 20 centimetrov. Čeprav gre za napravo, polno zapletenih elektronskih delov, ga dež ne moti, prav tako ne ekstremne temperature, deluje namreč do 20 stopinj pod ničlo ter do 50 nad njo. Če se z njim odpravite na ribolov, bo ta še posebej brezskrben, saj lahko na tri metre dolg hrbet robotskega psa, ko je ta v sedečem položaju, naslonite palico.

Je odličen spremljevalec za ribolov. FOTO: Youtube

DEEP Robotics trenutno tovrstne pse prodaja večinoma reševalcem ter podjetjem, ki se ukvarjajo z rudarjenjem in gradbeništvom, pravijo pa, da so jih nekaj izdelali tudi za fizične osebe, ki bodo X30 uporabljali v prostem času. Najbrž moramo omeniti, da je treba za robotskega psa kar globoko seči v žep, trenutna cena znaša slabih 60.000 evrov.