Kitajski ukrepi: milijon zaprtih zaradi štirih okuženih

Po svetu znova narašča število okuženih z novim koronavirusom, kljub temu pa se v večini držav še niso odločili uvesti ukrepov za zajezitev širjenja virusa. Drugače je seveda na Kitajskem, kjer še vedno velja ničelna politika tolerance do covida-19. Da z ničelna mislijo resno, so te dni dokazali v Vuhanu, ko so zaprli mestno četrt s skoraj milijon prebivalci zgolj zato, ker so bili štirje od njih na testu pozitivni.

Nihče sicer ne kaže simptomov bolezni. Če tako tudi ostane in se virus med ljudmi ne bo širil, oblasti obljubljajo, da bodo gostinske lokale, kinodvorane, cerkve, trgovine, zdravstvene domove in preostalo ponovno odprli čez tri dni.

V tem času je prepovedano vsakršno druženje, odpovedani so koncerti in gledališke predstave, mestni promet so ustavili in prebivalce pozvali, naj ne zapuščajo domov, če to ni res nujno potrebno. Okuženi četverici, njihovim sosedom ter prebivalcem bližnjih blokov so izhode prepovedali, še štiri blokovska naselja so označili za območja s srednjim tveganjem, kjer ljudje sicer lahko zapustijo stanovanja, ne smejo pa oditi onkraj meja soseske.

3 dni bo trajalo zaprtje, če številka ne bo narasla.

V Vuhanu, kjer se je pandemija predlani tudi začela, se novega izbruha še bolj bojijo, saj je mesto med prvim izjemno strogim zaprtjem utrpelo hudo gospodarsko škodo, ogromno ljudi je tudi izgubilo službe. A epidemijo so premagali in avgusta 2020, ko se je večina preostalega sveta pripravljala na nov val okužb, že priredili množični koncert na prostem, na katerem so se ljudje lahko zabavali brez zaščitnih mask ter pozabili tudi na vse druge ukrepe.