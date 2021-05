Kitajska izstrelila tovorno plovilo za načrtovano vesoljsko postajo

Kitajska je danes izstrelila prvo vesoljsko plovilo s tovorom za svojo vesoljsko postajo, ki jo namerava zgraditi v vesolju. Nosilno raketo Dolgi pohod 7 so skupaj s tovornim plovilom Tianzhou 2 danes zvečer po krajevnem času izstrelili iz vesoljskega centra Wenchang na južnem otoku Hainan, je poročala državna tiskovna agencija Xinhua.Raketo bi morali izstreliti že prejšnji teden, vendar so izstrelitev zaradi tehničnih težav v zadnji minuti odpovedali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Tovorno plovilo brez posadke prevaža zaloge in gorivo za vesoljsko postajo po imenu Tiangong, kar po kitajsko pomeni nebeška palača. Postajo naj bi dokončali do konca prihodnjega leta. Prvi modul so v vesolje poslali konec aprila.Plovilo s tovorom naj bi se priključilo na modul in tam samodejno pretovorilo tovor. Današnja izstrelitev opreme je priprava na načrtovani polet treh astronavtov na glavni modul. Misijo naj bi z vzletišča Jiuquan v puščavi Gobi izvedli junija. Na modulu naj bi ostali tri mesece.V septembru Kitajska načrtuje naslednji polet tovornega vesoljskega plovila, oktobra pa naj bi nato sledili naslednji trije astronavti.Za dokončanje vesoljske postaje bo treba v vesolje prepeljati še dva laboratorijska modula, težka vsak dobrih 20 ton, ob tem navaja dpa.Tiangong bo druga stalna vesoljska postojanka poleg Mednarodne vesoljske postaje (ISS). Če bo ISS leta 2024 prenehala delovati, kot je načrtovano, bo Kitajska postala edina država z vesoljsko postajo.