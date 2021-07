Kitajci zavračajo preiskavo

Prva preiskava je bila tarča številnih kritik.

Nasprotujejo politizaciji študije, zato so zavrnili načrte Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za drugo fazo preiskave izvora novega koronavirusa. Ta namreč vključuje tudi domnevo, da je virus ušel iz kitajskega laboratorija, a tamkajšnje oblasti pozivajo SZO, naj svoja prizadevanja razširijo še zunaj Kitajske.SZO je načrtovala tudi revizije laboratorijev in trgov v Wuhanu, žarišču izbruha novega koronavirusa, a namestnik ministra za nacionalno zdravstveno komisijo na Kitajskemopozarja, da teorije strokovnjakov sploh ne upoštevajo zdrave pameti in celo kljubujejo znanosti. Da je Kitajska povzročila izbruh virusa s kršenjem laboratorijskih protokolov, se mu zdi absurdno, zato SZO poziva k razmisleku, ali je v ozadju takšnih domnev politični pritisk. »Upamo, da bo SZO resno preučila pomisleke in predloge kitajskih strokovnjakov ter da bo izvor virusa covida-19 obravnavala kot znanstveno zadevo in se rešila političnega vmešavanja,« je povedal namestnik ministra.Spomnimo, prvi znani primeri novega koronavirusa so se pojavili v osrednjem kitajskem mestu Wuhan decembra 2019. Sprva je veljalo prepričanje, da se je na ljudi prenesel prek živali na mestni tržnici, ameriški predsednikpa je maja naročil, naj strokovnjaki poiščejo odgovore na vprašanja o izvoru, češ da ameriške obveščevalne agencije ne izključujejo možnosti laboratorijske nesreče na Kitajskem.SZO je pod vse večjim pritiskom, naj uvede novo, bolj poglobljeno preiskavo izvora covida-19, poroča STA.Organizacija je namreč šele januarja letos v Wuhan poslala ekipo neodvisnih mednarodnih strokovnjakov, ki naj bi skupaj s kitajskimi kolegi preiskali izvor pandemije. A preiskava je bila ves čas tarča kritik, češ da je prepozna, nepregledna in preveč pod nadzorom Pekinga. Poročilo ni prineslo enoznačnih zaključkov o tem, kako je virus, ki povzroča covid-19, preskočil na ljudi. Kot navaja, se je najverjetneje na ljudi prenesel z netopirjev prek neke druge živali, medtem ko je teorija o tem, da je nastal v enem od kitajskih laboratorijev, ocenjena kot skrajno neverjetna.A kot je dejal vodja kitajske skupine v strokovni skupini SZO, hipoteze o tem, da naj bi virus ušel iz laboratorija, ni mogoče v celoti odpraviti, zato je predlagal, da bi lahko tudi druge države, ob zadostnih dokazih, preučile možnost, ali je morda ušel iz njihovih laboratorijev.