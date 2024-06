Kitajci na temni strani Lune

Eden od modulov kitajske lunarne sonde Chang'e 6, ki je v nedeljo pristala na oddaljeni oziroma temni strani Lune, je že dobil prve vzorce in se podal na pot nazaj k Zemlji. Gre za zgodovinski uspeh kitajskih raziskovalcev vesolja, saj jim je prvič v zgodovini odprav na Luno uspelo s sondo vzleteti z oddaljene in večinoma neraziskane strani Lune in se podati nazaj proti Zemlji. Prav tako bodo ob uspešni vrnitvi modula prvič analizirali vzorce z oddaljene strani Lune.

Chang'e 6 je šesta odprava Kitajske na Luno od leta 2007. Imenuje se po kitajski boginji Lune. »Analiza pridobljenih vzorcev bo omogočila znanstvenikom bolj poglobljeno raziskavo zgodovine nastanka in evolucije Lune,« je povedal predstavnik kitajske odprave Ge Ping.

Izstrelitev modula z Lune je pionirski podvig v zgodovini raziskovanja vesolja.

Šesta kitajska lunarna sonda s štirimi moduli, ki so jo izstrelili 3. maja in bo predvidoma 53 dni zbirala vzorce kamnin iz velikega Luninega kraterja Južni pol-Aitken, bo omogočila tudi vpogled v tako imenovani izvor Sončevega sistema in s tem boljše temelje za poznejše raziskovalne odprave.

Kitajska tiskovna agencija Xinhua je izstrelitev modula z Zemljinega naravnega satelita opisala kot pionirski podvig v zgodovini človeškega raziskovanja Lune.