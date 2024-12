Kit osupnil znanstvenike

Kit grbavec je opravil eno od najdaljših in najbolj osupljivih potovanj iz Tihega ocena pri obali Kolumbije do Zanzibarja v Indijskem oceanu. Njegovo najmanj 13.000 kilometrov dolgo potovanje so po navedbah znanstvenikov spodbudile podnebne spremembe z osiromašenimi zalogami hrane ali pa iskanje partnerja.

Dotičnega kita grbavca so leta 2017 opazili v Tihem oceanu pri Kolumbiji, pred dvema letoma pa so njegovo prisotnost zaznali blizu Zanzibarja v Indijskem oceanu.

Kitov podvig je osupljiv in nenavaden celo za to selitveno vrsto, je pojasnila Ekaterina Kalašnikova iz tanzanijske skupine znanstvenikov, ki spremlja lokacije kitov in delfinov. Kot je dodala, je to najverjetneje najdaljša razdalja, ki jo je prepotoval kak kit grbavec.

16 metrov zraste v dolžino.

Velja za enega večjih

»Čeprav dejanskih razlogov za selitev ne poznamo, so nanjo lahko vplivali globalne podnebne spremembe, vse pogostejši skrajni vremenski dogodki in evolucijski mehanizmi vrste,« je pojasnila Kalašnikova. Kiti grbavci živijo v vseh svetovnih oceanih in prepotujejo velike razdalje. Opravijo eno od najdaljših selitvenih poti med vsemi sesalci, saj plavajo od tropskih območij, kjer se razmnožujejo, do območij v hladnejših vodah, kjer se hranijo.

Kit grbavec velja za enega večjih vosatih kitov, zraste do 16 metrov v dolžino, pri čemer so samice v povprečju nekoliko večje od samcev. Vrsto je enostavno prepoznati po zelo dolgih prsnih plavutih z grčami na sprednjem robu in razmeroma ozkem gobcu, prav tako poraslem z grčastimi izrastki. Po zgornji površini telesa so črne barve, po trebuhu pa se osebki razlikujejo po odtenku sive, ki lahko sega od zelo svetle do skoraj črne.