Karel III. ima 5 namestnikov (FOTO)

Krsta s pokojno monarhinjo je v nedeljo zapustila škotski grad Balmoral in po šesturni poti, med katero se je Elizabeti II. poklonilo več tisoč podanikov, prispela v palačo Holyroodhouse v Edinburgu, uradno rezidenco britanskega vladarja na Škotskem, včeraj pa so jo po osrednji ulici, Royal Mile, pospremili v tamkajšnjo katedralo St. Giles, kjer so ob pokojni bedeli kraljevi, poslovili pa so se lahko tudi navadni smrtniki.

Novi kralj te dni le malo počiva. FOTO: Sarah Meyssonnier, Reuters

Začelo se je bedenje

Danes je krenila v britansko prestolnico, in sicer jo je v London z letalom pospremila kraljičina hči, princesa Anne, nato pa bo do jutrišnjega popoldneva počivala v Buckinghamski palači. Sledila bo selitev v Westminstrsko dvorano, kjer se bo javnost lahko poslovila od nje in kjer bo počivala vse do pogrebne slovesnosti v ponedeljek v Westminstrski opatiji. Te se bodo udeležili številni državniki in pomembneži, med prvimi je prihod že potrdil tudi ameriški predsednik Joe Biden z ženo Jill. Po pogrebni slovesnosti bodo krsto prepeljali na grad Windsor, kjer bo pogrebna maša v kapeli sv. Jurija, tam pa bodo kraljico tudi pokopali, in sicer poleg moža princa Filipa, ki je umrl lani, sestre, princese Margarete, matere Elizabete I. in očeta Jurija VI.

Brez medvedkov in sendvičev Žalujoči podaniki že vse od prejšnjega tedna pred kraljevimi palačami po Otoku polagajo cvetje, nekateri pa se želijo spominu na kraljico pokloniti tudi z drugimi darovi, denimo priljubljenim medvedkom in sendvičem z marmelado v polivinilasti vrečki. Mnoge je namreč navdušil kratki film monarhinje v družbi Paddingtona ob platinastem jubileju, a oskrbniki palač in bližnjih parkov naprošajo, naj javnost polaga le cvetje, pa še to brez ovitkov in trakov.

Zgodovinski dogodek terja izredno organizacijo in najstrožji protokol, na britanskem dvoru tako sočasno poteka več operacij. Ena koordinira slovo od priljubljene monarhinje, ki je bila na prestolu več kot 70 let, ohlajeni družinski odnosi in škandali v zadnjih letih pa priprave še otežujejo. Kot kaže, bodo ob slovesu od vladarice vse zamere in bolečino potisnili na stranski tir, saj bosta tako osovraženi princ Andrew, ki je dvor oblatil s spolnim škandalom in poznanstvom z obsojenim Jeffreyjem Epsteinom, kot princ Harry, ki je pred dvema letoma z ženo Meghan obrnil hrbet družini in jo v poznejših intervjujih večkrat popljuval, na pogrebu hodila v prvih vrstah.

Cvetje v slovo kraljici. FOTO: Andrew Boyers, Reuters

Druga operacija se osredotoča na prenos oblasti: Karel III., ki so ga za novega vladarja potrdili v soboto, ima tako polne roke dela s potovanjem po deželah Združenega kraljestva, obenem pa z udeležbo na dogodkih ob žalovanju za ljubo materjo. Včeraj sta s kraljico soprogo Camillo obiskala britanski parlament, nato pa odpotovala v Edinburg, kjer sta sodelovala ob tradicionalni predaji ključev mesta, nato pa bedela ob krsti v katedrali St. Giles. Par se bo zatem odpravil v Belfast na Severno Irsko, nato pa bosta v Londonu vodila procesijo, ki bo pospremila Elizabeto II. z letališča v Buckinghamsko palačo. Karel III. bo nato odpotoval še v Wales in pozdravil tamkajšnje podanike. Nasledstveni red se je, jasno, s smrtjo Elizabete II. spremenil, tako imajo številne kronane glave zdaj drugačne vloge. Kot veleva tradicija, ima kralj pet namestnikov, med katerimi so zakonec in še štirje v vrsti za prestol, starejši od 21 let, zdaj so to kraljica soproga Camilla, valižanski princ William, princ Harry, princ Andrew in princesa Beatrice.