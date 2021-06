Kar 60 golih skokov s padalom

Podvig posvetil prijatelju

Iz letala se je pognal nag. FOTO: Volkankovancisoy/Getty Images

Kot da ne bi bil skok s padalom že sam po sebi dovolj adrenalinski, jesklenil podvig še nekoliko začiniti. Z vetrom med, hm, nogami. Možakar iz ameriške zvezne države Nebraska izjemno rad preživlja kar največ časa povsem gol, zato je sklenil združiti svoji dve veliki ljubezni: skakanje iz letala in adamov kostum.Številni padalci z goloto zaznamujejo svoj jubilejni, 100. skok. Tako je sklenil tudi Rian, ki pa se je odločil, da bo dogodek nadgradil. Postavil bo rekord, pravzaprav bo ustvaril novo kategorijo v Guinnessovi knjigi rekordov, s čimer se je nemudoma strinjala pristojna žirija. Naložili so mu 25 skokov v enem dnevu, toda Rian je hitro preračunal, da jih ob podpori pokroviteljev in prijateljev pilotov ter padalcev zmore veliko več. Zastavil si je nov cilj, 60 skokov!Denar za izziv je zbral na portalu GoFundMe, kjer je obenem nagovarjal tudi k dobrodelnosti: s podvigom je želel namreč opozoriti na pomen duševnega zdravja. Kot je pojasnil, je zaradi samomora izgubil kar nekaj prijateljev, zato si želi, da bi bil svet prijaznejši do ljudi, ki se znajdejo v stiski in ne vidijo izhoda v sili. Dogodek je posvetil tudi dobremu prijatelju, ki je umrl le nekaj dni prej, preden bi dosegel svoj 100. skok s padalom, je še povedal Rian. Poudaril je, da je nadvse hvaležen vsem prijateljem in družini, ki so mu pomagali na najpomembnejši dan v njegovem življenju, brez njihove neomajne podpore bi vse padlo v vodo, je prepričan.Odmevno akcijo je začel ob pol peti uri zjutraj, sklenil pa jo je ob devetih zvečer. Sledilo je bučno slavje, med katerim si je prislužil tudi torto v obraz, sledil pa je zaslužen počitek. »Skakanje s padalom obožujem, daje mi smisel v življenju in to strast si želim deliti s čim več ljudmi. Hkrati želim pomagati tistim, ki se znajdejo v stiski. Upam, da bom lahko novembra oziroma movembra organiziral še kakšno akcijo in z njo opozarjal na moške zdravstvene težave,« je po doseženem rekordu povedal ponosni Rian.