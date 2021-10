Kanclerja Kurza po vrnitvi iz Slovenije pričakalo neprijetno presenečenje

V Avstriji se po preiskavah na sedežu ljudske stranke (ÖVP), v uradu kanclerja Sebastiana Kurza in na finančnem ministrstvu danes ugiba o morebitnem padcu Kurzove vlade. Koalicijski Zeleni so podvomili v Kurzevo sposobnost vodenja vlade, opozicija grozi z nezaupnico, vpletel se je predsednik države. V torek bo na to temo izredna seja parlamenta.



Prvi mož Zelenih in podkancler Werner Kogler ter vodja njihove poslanske skupine Sigrid Maurer sta po sredinih dogodkih na pogovore povabila vodilne predstavnike vseh parlamentarnih strank, poročajo avstrijski mediji. Dogovorjen je tudi že termin za pogovore pri avstrijskemu predsedniku Alexandru Van der Bellnu.

Kurz: Mi smo pripravljeni na nadaljnje sodelovanje

Kurz je danes dejal, da vztraja pri kanclerskemu položaju ter nadaljevanju koalicije z Zelenimi. Pred današnjim srečanjem z avstrijskim predsednik je večkrat ponovil, da je nedolžen ter dejal, da so glede prihodnosti koalicije sedaj na potezi Zeleni.



»Stojimo za to vlado in tem vladnim programom,« je dejal avstrijski kancler in dodal, da je tudi sprejemljivo, da Zeleni v parlamentu poiščejo drugo večino, če si ne želijo dosedanjega sodelovanja z ljudsko stranko. »Mi smo pripravljeni na nadaljnje sodelovanje,« je še dejal.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: