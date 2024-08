Kanadčanka snemala svojo najljubšo splitsko plažo in ujela tatu: »Čakal je na popoln trenutek, a ...«

TikTokerka Liny Dee je na svojem profilu na družbenih omrežjih razložila, kako ji je na priljubljeni splitski plaži Bačvice uspelo preprečiti krajo torbice, piše Slobodna Dalmacija.

Kot je pojasnila, se je glede na to, da je imela tri ure odmora, odločila, da ga bo izkoristila za kopanje na Bačvicah. Liny Dee je ob morju ustvarjala posnetke, ko je v nekem trenutku ugotovila, da si nekdo poskuša prilastiti njeno torbico, ki je ležala v bližini. Takoj je zavpila, zaradi česar je nepridiprav opustil svoj načrt.

»Vedno pregledam vse okoli sebe, ker imam tri otroke in sem na preži. Med snemanjem plaže vedno gledam s strani, da se prepričam, da so vsi otroci blizu mene, da so stvari blizu nas,« je pojasnila Dee.

Otroci so bili nekaj metrov stran od nje. Meni, da jo je zlikovec nekaj časa opazoval in čakal na pravi trenutek, da ji ukrade torbico, poroča Slobodna Dalmacija.