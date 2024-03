Kamere prepovedane od 30.aprila

Spletna platforma za kratkoročno oddajo nepremičnin Airbnb s 30. aprilom prepoveduje varnostne kamere v nastanitvah za najem. Platforma je doslej dovoljevala kamere v skupnih prostorih, kot sta hodnik in dnevna soba, če so bile te jasno vidne in navedene v opisu nastanitve.

Za prepoved so se odločili, ker so se ljudje na družbenih medijih pritoževali, da so v prenočiščih Airbnb našli na videz skrite kamere, nekatere tudi tam, kjer bi morali imeti zasebnost.

Družba je zaostrila tudi pravila o zunanjih varnostnih kamerah, pri čemer bodo zaradi varnosti doma še vedno dovoljeni zvonci s kamero in monitorji hrupa, bodo pa gostitelji morali goste obvestiti o vseh zunanjih kamerah, ki med drugim ne smejo snemati zunanjih prh in savn.

Skrite kamere niso le težava zasebnih nastanitev, mnogi so jih našli tudi v hotelskih sobah. Izkušeni popotniki zato svetujejo, da ob prihodu v sobo najprej dobro pregledamo skrite kotičke, denimo detektorje dima, stenske ure, ogledala, plafonjere, slike in druge stenske dekoracije. Kamere bodo običajno izdale infrardeče luči, ki pa jih je s prostim očesom težko opaziti, zato poznavalci svetujejo, da sobo povsem zatemnimo in prostor fotografiramo brez uporabe bliskavice, nato pa na posnetku poiščemo morebitno rdečo lučko.