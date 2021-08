Kamere iz Slovenije na nebu posnele ognjeno kroglo (VIDEO)

Na gorsko območje jugovzhodno od Reke je v noči na 14. avgust padel meteorit, je danes sporočila Hrvaška astronomska zveza (HAS). Kot so dodali, so izračunali, da je na tleh končal del meteorita, ki tehta približno 150 gramov. Njegovih ostankov ne bodo iskali zaradi nedostopnega terena, so pojasnili.»Ognjeno kroglo so posnele kamere HMM (hrvaške meteorske zveze) iz Buzeta, Huma, Pulja, Roča in Tićana, a tudi kamere globalne meteorske mreže iz Italije (Fara d'Iscono) in Slovenije (Šalovci) ter celo iz Prage z razdalje 530 kilometrov. V času največjega sijaja se je ognjena krogla nahajala nad Reko in je sijala kot polna Luna,« so zapisali na spletni straniastronomske zveze iz Hrvaške.Ognjena krogla je svoj polet začela 14. avgusta nekaj po 4. uri na višini 92,7 kilometra. V Zemljino atmosfero je pridrvela s hitrostjo približno 13 kilometrov na sekundo, v osmih sekundah je polet končala na višini 23,2 kilometra. Po izračunih je približno 150 gramov meteorita padlo na neprehodno in nevarno gorsko območje jugovzhodno od Reke, so dodali, zato njegovih ostankov ne bodo iskali.Natančnejših podatkov o lokaciji padca meteorita niso razkrili, verjetno tudi zato, da ne bi povzročili 'meteoritske mrzlice'. Spomnili so, da gre za drugi letos zabeleženi padec meteorita na Hrvaškem, potem ko je na območju Šibenika konec februarja padel meteorit v velikosti žogice za golf.