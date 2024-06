Kam se preseliti, če želite uživati v največjem možnem številu praznikov

Marsikdo pri nas si želi, da bi imeli vsako leto čim več takšnih praznikov, ki so tudi dela prosti dnevi. V Sloveniji imamo takšnih praznikov 15, kar pa je manj, kot jih imajo nekatere druge države po svetu. Med temi petnajstimi pri nas sta tudi dva, ki avtomatsko padeta na nedeljo, ko smo že tako ali tako prosti (binkoštna nedelja in velikonočna nedelja). Spletna stran Pixsell je s pomočjo podatkov na portalu Visual Capitalist pripravila zanimivo lestvico, ki kaže, v katerih državah so ljudje zaradi praznikov lahko največkrat doma.

Iranu verjetno nekateri zaradi velikega števila praznikov zavidajo. FOTO: Marko Picek/pixsell Pixsell

Na prvem mestu omenjene lestvice se je znašel Iran, kjer imajo zaradi praznikov kar 27 dela prostih dni. Tri dni manj so prosti v Bangladešu. Ti dve državi imata tudi z naskokom največ dela prostih prazničnih dni. Sledijo jima Azerbajdžan in Kambodža s po 21 dela prostimi prazničnimi dnevi, San Marino, ki je v tem pogledu vodilna država v Evropi, ter Mjanmar s po 20, Gvajana in Kazahstan s po 19 ter Irak in Kolumbija s po 18 dela prostimi prazničnimi dnevi. Relativno malo jih imajo ZDA in Nemčija. Prve jih imajo 10, druga pa 9.

Letošnje leto je radodarno

Letošnje leto je za Slovenke in Slovence, kar se praznikov tiče, zelo radodarno. Namreč skoraj vsi prazniki, ki so tudi dela prosti dnevi, letos padejo na delovni dan. Več praznikov letos pade tudi na dneve, ki nam omogočajo, da v tistem tednu vzamemo še kakšen dan dopusta in smo doma več kot teden dni. O tem, kdaj je letos najbolje vzeti dopust, da ga porabiš čim manj, smo pisali v drugem članku.